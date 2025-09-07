Milei recibió un duro castigo que lo obliga recuperar gobernabilidad

FOTO: El jefe de Estado, cuando firmó el Pacto de Mayo (archivo).

Por Sergio Suppo

Un par de conclusiones para terminar. La de esta noche es la última, no sé si será la final, pero la última de una serie larga de problemas que el gobierno ha venido acumulando en los últimos meses.

Empezó en marzo-abril con el escándalo Libra, siguió con el embarullamiento de la política cambiaria con un canje fallido que generó la desconfianza de los mercados, continuó con el rompimiento de aliados posibles o potenciales en el Congreso.

Rompió con los gobernadores, o si lo quieren decir al revés, los gobernadores se reunieron para coaligarse y condicionar su gobernabilidad en el Congreso, perdió la posibilidad de acordar con ellos, o ellos perdieron la posibilidad de acordar con Milei.

Es una discusión que en todo caso se puede discutir o ver de las dos formas, lo concreto es que el gobierno perdió la relación con los gobernadores y por lo tanto del Congreso.

Sufrió una denuncia grave de corrupción de la que no se pudo todavía desenredar, el tema de los sobreprecios y de las presuntas coimas en el caso de los discapacitados.

Eligió el camino de encerrarse en sí mismo como propuesta electoral, no abrir los brazos para alianzas potenciales y presentarse como el líder de una nueva coalición política que reconozca colores diversos.

Al contrario, prohibió los colores diversos y obligó a quienes se adhirieron a su sector político, los libertarios, a ponerse los colores libertarios.

Eligió candidatos de segundo orden en la mayoría de los principales distritos. En la provincia de Buenos Aires puso sólo el eje en denunciar al kirchnerismo.

Se olvidó de los candidatos que tenía que tener y de las propuestas que tiene que hacer para sacar a esa provincia del desastre en que desde hace 40 años la tiene sumida el peronismo.

Rehabilitó al peronismo esta noche, el peronismo más poderoso que tiene Argentina, el de la provincia de Buenos Aires.

Casi 50% de los votos sacó el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Estaba muerto el kirchnerismo? Milei lo dijo mil veces.

Muchos le creímos, pero no era así, porque por motivos económicos que claramente son los principales a la hora del resultado, esto es, hay mucha gente que se siente muy dolida y cree que es necesario que el ajuste no sea tan doloroso.

Por eso le votaron en contra, además se añadieron otros ingredientes, menos importantes, pero otros ingredientes.

El insulto permanente, la crispación, la descalificación, la burla, el no tener sensibilidad para algunos temas que tienen un hondo significado en la Argentina, por ejemplo la universidad como valor de progreso social.

Se metió en discusiones irrelevantes pero muy sensibles, el tema de los discapacitados.

Es coherente para un gobierno que necesita hacer un ajuste fiscal, no aumentar los gastos jubilatorios, pero no tuvo la empatía para hacerle entender a los jubilados que es necesario un esfuerzo más.

Tal vez lo hubieran comprendido. Es claro que a este gobierno le falta empatía, y no digo que la empatía sea un sinónimo de reparto de plata.

Porque ya sabemos cómo terminó este país cuando los gobiernos repartieron plata a la marchanta en medio de las campañas electorales.

No hay sólo una forma u otra forma, no hay sólo dos formas de ver la realidad ni la solución de los problemas.

Muchos bonaerenses se quedaron esta noche aferrados al fracaso del peronismo.

Otros, que colaboraron con que Milei sea presidente en la segunda vuelta del 2023, encontraron a último momento, medio de apuro, improvisadamente, algunas fuerzas locales a las que aferrarse.

Es posible que esas fuerzas, en el año que queda todavía, en la elección que queda el 26 de octubre, tengan una representación mayor en otras provincias como Santa Fe, Córdoba, donde no predomina el kirchnerismo como rival.

Ese es el próximo desafío del mileismo, de La Libertad Avanza.

¿Cómo devolver la confianza en los mercados? Urgente: eso es mañana.

¿Cómo recomponer la relación para que se entienda el esfuerzo que le está haciendo hacer a la gente?

Ese debiera ser el deber político del que esta noche el presidente prometió hablar.

¿En qué consistirá la autocrítica política del presidente? ¿Será sólo una revisión de cómo se hace una campaña electoral?

¿O una revisión política, una autocrítica profunda, incluirá además una revisión de la forma de relacionarse para hacer entender que el ajuste sigue siendo necesario, por doloroso que resulte?

¿Ha perdido en el camino votos imprescindibles por cuestiones de forma de las que el propio presidente y su gente se burló?

¿No le pareció importante dejar de insultar? ¿No le pareció importante al presidente y a los suyos utilizar la burla y la descalificación?

Una parte chica, cuatro, cinco, seis puntos, que esta noche le hubieran acortado la diferencia y hubieran evitado la goleada, le faltaron esta noche al presidente.

Quedó casi en el mismo lugar en el que había quedado sólo en su presentación hace dos años en la provincia de Buenos Aires.

O sea, los libertarios vuelven a tener el 30%. No es poco el 30% de los votos, pero puede ser insuficiente, porque la Argentina tiene una cultura destituyente en su fuerza política más importante, el peronismo, y puede ser peligroso el ejercicio de un gobierno en soledad.

El gobierno debe imperiosamente restablecer vínculos perdidos. La soledad de un presidente, la soledad personal de un presidente, no puede ser la soledad de todo un gobierno.

Ese quizás sea el principal desafío político que tenga Milei: recomponer relaciones esenciales para tener gobernabilidad, la que empezó a perder hace varios meses y esta noche volvió a perder.