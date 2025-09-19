El SAME inauguró una base en Once y sumó un centro de comando móvil con tecnología inteligente
El SAME cuenta actualmente con 1.300 profesionales, atiende unas 250 mil llamadas anuales y opera dos helicópteros en Puerto Madero.
19/09/2025 | 12:05Redacción Cadena 3
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) abrió su base número 30 en el barrio de Once y presentó un centro de comando móvil inteligente para derivar pacientes en tiempo real. Con esta apertura, la Ciudad suma cinco bases inauguradas durante la actual gestión y refuerza la red de respuesta ante emergencias.
La nueva sede, ubicada en Catamarca y Moreno, busca fortalecer la cobertura en Balvanera, Almagro y Monserrat, zonas que concentran altos índices de auxilios. El espacio fue diseñado con módulos que incluyen dormitorios, cocina, sanitarios, living y oficina administrativa, y funcionará con un equipo de médicos, choferes y radioperadores organizados en turnos de guardia.
Junto con la base se incorporó una Unidad Táctica Inteligente y Eléctrica (UTIe), equipada con paneles solares y tecnología de última generación. Este centro operativo móvil permite triage en grandes eventos y conecta la información en tiempo real con hospitales para la derivación inmediata de pacientes. La unidad dispone de computadoras, chalecos y sillas de rescate, tablas de inmovilización y un cardiodesfibrilador, lo que la convierte en una herramienta clave para situaciones con múltiples víctimas.
Durante la inauguración en la Plaza Manzana 66, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, afirmó: “Uno de los compromisos que asumí en campaña fue fortalecer el SAME. Ésta es la quinta base que inauguramos en una zona densa y con mucho tráfico que requería cobertura adicional. Estamos muy contentos”. Macri agregó: “También inauguramos el primer centro de comando del SAME, completamente eléctrico, que nos permite controlar todas las unidades y llegar lo más rápido posible a cada emergencia”. Lo acompañaron el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Salud Fernán Quirós y el titular del SAME Alberto Crescenti.
El SAME cuenta actualmente con 1.300 profesionales, atiende unas 250 mil llamadas anuales, opera dos helicópteros con base en Puerto Madero y dispone de 12 helipuertos distribuidos en la Ciudad. Su flota suma 110 vehículos, de los cuales 70 son ambulancias y 40 unidades especiales —incluidas motos, helicópteros y móviles para neonatología y terapia intensiva—, además del SAME Psiquiátrico para emergencias en la vía pública.
El ministro Quirós destacó: “Seguimos ampliando la capacidad de respuesta del SAME e incorporando infraestructura moderna, ambulancias equipadas y una unidad táctica eléctrica e inteligente que nos permitirá dar un salto en innovación y sustentabilidad. Nuestro compromiso es estar cada vez más cerca de los vecinos y brindar una atención rápida, segura y de calidad”.
Por su parte, Crescenti subrayó: “Esta base servirá para atender emergencias en barrios como Balvanera, Caballito, Almagro y Parque Patricios. Contará con dos ambulancias disponibles las 24 horas con conductor, médico y radioperador. La primera unidad táctica inteligente nos permitirá ordenar y monitorear todo el movimiento del SAME en cualquier evento con múltiples víctimas”.
Con este nuevo avance, la Ciudad refuerza su tiempo de respuesta promedio de cinco minutos y consolida al SAME como modelo de referencia nacional y regional en la atención de emergencias.
Lectura rápida
¿Qué inauguró el SAME? El SAME inauguró su base número 30 y un centro de comando móvil inteligente en Once.
¿Quiénes estuvieron en la inauguración? Asistieron Jorge Macri, Gabriel Sánchez Zinny, Fernán Quirós y Alberto Crescenti.
¿Cuáles son las características de la nueva base? La base incluye dormitorios, cocina e instalación para médicos y radiólogos, y se sumó una Unidad Táctica Inteligente con tecnología avanzada.
¿Qué servicios ofrece el SAME? Atiende aproximadamente 250 mil llamadas anuales y opera dos helicópteros, además de contar con una flota variada de vehículos de emergencia.
¿Cuál es el objetivo de esta apertura? El objetivo es mejorar la respuesta ante emergencias en barrios densamente poblados con alta demanda de auxilios.
[Fuente: Noticias Argentinas]