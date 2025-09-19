FOTO: El SAME inauguró una base en Once y sumó un centro de comando móvil con tecnología inteligente

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) abrió su base número 30 en el barrio de Once y presentó un centro de comando móvil inteligente para derivar pacientes en tiempo real. Con esta apertura, la Ciudad suma cinco bases inauguradas durante la actual gestión y refuerza la red de respuesta ante emergencias.

La nueva sede, ubicada en Catamarca y Moreno, busca fortalecer la cobertura en Balvanera, Almagro y Monserrat, zonas que concentran altos índices de auxilios. El espacio fue diseñado con módulos que incluyen dormitorios, cocina, sanitarios, living y oficina administrativa, y funcionará con un equipo de médicos, choferes y radioperadores organizados en turnos de guardia.

Junto con la base se incorporó una Unidad Táctica Inteligente y Eléctrica (UTIe), equipada con paneles solares y tecnología de última generación. Este centro operativo móvil permite triage en grandes eventos y conecta la información en tiempo real con hospitales para la derivación inmediata de pacientes. La unidad dispone de computadoras, chalecos y sillas de rescate, tablas de inmovilización y un cardiodesfibrilador, lo que la convierte en una herramienta clave para situaciones con múltiples víctimas.

Durante la inauguración en la Plaza Manzana 66, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, afirmó: “Uno de los compromisos que asumí en campaña fue fortalecer el SAME. Ésta es la quinta base que inauguramos en una zona densa y con mucho tráfico que requería cobertura adicional. Estamos muy contentos”. Macri agregó: “También inauguramos el primer centro de comando del SAME, completamente eléctrico, que nos permite controlar todas las unidades y llegar lo más rápido posible a cada emergencia”. Lo acompañaron el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Salud Fernán Quirós y el titular del SAME Alberto Crescenti.

El SAME cuenta actualmente con 1.300 profesionales, atiende unas 250 mil llamadas anuales, opera dos helicópteros con base en Puerto Madero y dispone de 12 helipuertos distribuidos en la Ciudad. Su flota suma 110 vehículos, de los cuales 70 son ambulancias y 40 unidades especiales —incluidas motos, helicópteros y móviles para neonatología y terapia intensiva—, además del SAME Psiquiátrico para emergencias en la vía pública.

El ministro Quirós destacó: “Seguimos ampliando la capacidad de respuesta del SAME e incorporando infraestructura moderna, ambulancias equipadas y una unidad táctica eléctrica e inteligente que nos permitirá dar un salto en innovación y sustentabilidad. Nuestro compromiso es estar cada vez más cerca de los vecinos y brindar una atención rápida, segura y de calidad”.

Por su parte, Crescenti subrayó: “Esta base servirá para atender emergencias en barrios como Balvanera, Caballito, Almagro y Parque Patricios. Contará con dos ambulancias disponibles las 24 horas con conductor, médico y radioperador. La primera unidad táctica inteligente nos permitirá ordenar y monitorear todo el movimiento del SAME en cualquier evento con múltiples víctimas”.

Con este nuevo avance, la Ciudad refuerza su tiempo de respuesta promedio de cinco minutos y consolida al SAME como modelo de referencia nacional y regional en la atención de emergencias.