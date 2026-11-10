FOTO: El gesto humorístico de León XIV ante los fieles en la Nunciatura

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- El papa León XIV interrumpió su agenda programada la noche de ayer para saludar a los peregrinos que se encontraban frente a la Nunciatura. Antes de despedirse, realizó un gracioso gesto con las manos simulando que se iba a dormir.

Durante su gira por Sudamérica, el Sumo Pontífice ha mantenido una agenda intensa, pero siempre se ha mostrado dispuesto a interactuar con los fieles que lo esperan en diferentes puntos de su recorrido.

En la noche del lunes, tras un largo día en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, decidió agradecer a la multitud que lo aguardaba frente a la embajada de la Santa Sede.

"Que la bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes y de todos sus seres queridos, y que siempre vivamos con la alegría de saber que Cristo nos llama", manifestó León XIV durante su saludo.

Además, en la puerta de la Nunciatura, el Papa bendijo a la gente y, en un momento divertido, hizo un gesto de que se iba a dormir, lo que provocó sonrisas entre los presentes.