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El gesto humorístico de León XIV ante los fieles en la Nunciatura

El Sumo Pontífice cerró ayer su intensa jornada saludando a los peregrinos que estaban apostados frente a la embajada de la Santa Sede.

10/11/2026 | 09:19Redacción Cadena 3

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El gesto humorístico de León XIV ante los fieles en la Nunciatura

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Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- El papa León XIV interrumpió su agenda programada la noche de ayer para saludar a los peregrinos que se encontraban frente a la Nunciatura. Antes de despedirse, realizó un gracioso gesto con las manos simulando que se iba a dormir.

Durante su gira por Sudamérica, el Sumo Pontífice ha mantenido una agenda intensa, pero siempre se ha mostrado dispuesto a interactuar con los fieles que lo esperan en diferentes puntos de su recorrido.

En la noche del lunes, tras un largo día en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, decidió agradecer a la multitud que lo aguardaba frente a la embajada de la Santa Sede.

"Que la bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes y de todos sus seres queridos, y que siempre vivamos con la alegría de saber que Cristo nos llama", manifestó León XIV durante su saludo.

Además, en la puerta de la Nunciatura, el Papa bendijo a la gente y, en un momento divertido, hizo un gesto de que se iba a dormir, lo que provocó sonrisas entre los presentes.

Lectura rápida

¿Qué hizo el Papa León XIV?
Saludó a los peregrinos y realizó un gesto divertido simulando que se iba a dormir.

¿Dónde ocurrió el evento?
Frente a la Nunciatura, embajada de la Santa Sede en Buenos Aires.

¿Cuándo sucedió?
El evento tuvo lugar la noche del 9 de noviembre de 2026.

¿Qué mensaje compartió con los fieles?
El Papa les deseó que la bendición del Señor llegue a sus corazones y seres queridos.

¿Cómo reaccionaron los fieles?
Los presentes sonrieron ante el gesto humorístico del Papa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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