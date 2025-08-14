En vivo

Sociedad

El abogado de Julieta Prandi aseguró que su clienta "estalló" tras el veredicto

Hasta el momento, se desconoce el futuro paradero del ex empresario.

14/08/2025 | 10:12Redacción Cadena 3

FOTO: El abogado de Julieta Prandi aseguró que su clienta "estalló" tras el veredicto

El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, manifestó que su clienta “estalló” en el momento del veredicto que el juez dictaminó 19 años de condena hacia Claudio Contardi, ex pareja de la actriz, por abuso sexual agravado y violencia de género en el Tribunal de Campana.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el letrado detalló que, luego de que la conductora se descompensó, fue atendida por los médicos del SAME que fueron llamados y arribaron al lugar.

Además, el abogado dijo que Prandi “después se puso un poco mejor”, a la vez que remarcó que “estaba súper aliviada”.

Al ser consultado acerca de si estaban conformes con la condena de 19 años de prisión para Contardi, Baños respondió que sí.

Hasta el momento, el ex empresario fue trasladado a la unidad de Campana de manera provisoria y luego se lo llevaron a una comisaría en Matheu, localidad bonaerense de Escobar, para que pase la noche allí.

En tanto, luego fue llevado a Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero, una cárcel de régimen cerrado y moderado donde se encuentra los rugbiers acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa.

Lectura rápida

¿Qué dijo el abogado de Julieta Prandi tras el veredicto? El abogado expresó que su clienta "estalló" al escuchar la condena.

¿Cuál fue la condena dictaminada para Claudio Contardi? El juez dictaminó 19 años de condena por abuso sexual agravado y violencia de género.

¿Cómo se sintió Julieta Prandi después del veredicto? Prandi se descompensó inicialmente, pero luego se sintió un poco mejor y estaba "súper aliviada".

¿Dónde fue trasladado Claudio Contardi? Fue trasladado a una unidad de Campana y luego a una comisaría en Matheu.

¿En qué cárcel se encuentra actualmente Contardi? Está en Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero, donde también están los rugbiers acusados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

