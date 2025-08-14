FOTO: El abogado de Julieta Prandi aseguró que su clienta "estalló" tras el veredicto

El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, manifestó que su clienta “estalló” en el momento del veredicto que el juez dictaminó 19 años de condena hacia Claudio Contardi, ex pareja de la actriz, por abuso sexual agravado y violencia de género en el Tribunal de Campana.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el letrado detalló que, luego de que la conductora se descompensó, fue atendida por los médicos del SAME que fueron llamados y arribaron al lugar.

Además, el abogado dijo que Prandi “después se puso un poco mejor”, a la vez que remarcó que “estaba súper aliviada”.

Al ser consultado acerca de si estaban conformes con la condena de 19 años de prisión para Contardi, Baños respondió que sí.

Hasta el momento, el ex empresario fue trasladado a la unidad de Campana de manera provisoria y luego se lo llevaron a una comisaría en Matheu, localidad bonaerense de Escobar, para que pase la noche allí.

En tanto, luego fue llevado a Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero, una cárcel de régimen cerrado y moderado donde se encuentra los rugbiers acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa.