Economía argentina: cómo enfrentar la volatilidad del dólar

La incertidumbre financiera marcó la agenda de los últimos días. El Banco Central debió vender otros 678 millones de dólares este viernes para intentar contener la escalada de la divisa, que cerró a $1.515.

Con esta última intervención, la autoridad monetaria acumula más de 1.100 millones de dólares vendidos en la semana, en un escenario donde el riesgo país superó los 1.500 puntos. En este contexto, crecen las dudas sobre la capacidad del Gobierno de sostener la calma cambiaria en la previa electoral.

Consultada por Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, la economista y educadora en finanzas Elena Alonso señaló que la principal preocupación de los argentinos pasa por resguardar los ahorros, aunque advirtió sobre decisiones apresuradas: “En la desesperación a veces uno sale a comprar dólares y finalmente en una semana tiene que venderlos por una necesidad, perdiendo en la diferencia de cotización. Lo primero es pensar para qué voy a usar ese dinero y por cuánto tiempo”.

Alonso recomendó evaluar alternativas según los plazos y las posibilidades de cada familia. “Si se trata de dinero que se necesita en el corto plazo, conviene buscar herramientas con tasa de interés en pesos, como billeteras virtuales que hoy ofrecen entre 45% y 50%. Para quienes buscan un resguardo de más tiempo, la dolarización sigue siendo una opción, siempre y cuando les dé tranquilidad y entiendan los riesgos de cada canal de compra”, explicó.

La economista también planteó que el trasfondo del problema es la fragilidad de la macroeconomía argentina. “Hay más de 30 mil millones de dólares en vencimientos de deuda hasta 2027 y las reservas netas apenas llegan a 6 mil millones. Se habla de un posible swap con el Tesoro de Estados Unidos, pero lo que hoy genera ruido son las expectativas sobre la solvencia del Estado y del Banco Central”, indicó.

De cara a las elecciones, Alonso consideró que la volatilidad continuará: “No descarto ningún escenario. Lo que vimos tras el resultado en Provincia de Buenos Aires generó ruido extra y eso impacta en los mercados. Hay que planificar con lápiz fino, tanto las familias como las empresas, proyectando distintos escenarios para cubrirse ante lo peor. En Argentina la estabilidad nunca fue regla, por eso el orden y la planificación son las herramientas más importantes para atravesar esta coyuntura”.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.