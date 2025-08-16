Día del niño: “Los chicos están pidiendo una mirada, no regalos”

El pediatra, docente y escritor Enrique Orschanski reflexionó en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario sobre la manera en que los adultos se relacionan con la infancia y advirtió que muchas veces se piensa a los niños “con cabeza de adulto”, sin dar lugar a lo que ellos sienten o expresan. “La vida de los chicos depende de las decisiones de los adultos y rara vez son consultados. Cuando aparece la voz de los chicos, uno se conmueve porque saben expresar qué quieren y qué esperan”, señaló.

Orschanski analizó también el valor que los adultos le dan al consumo como forma de suplir el tiempo que no comparten con sus hijos. “Muchas veces creemos que con un gran regalo podemos compensar ausencias, pero los chicos esperan otras cosas además de un juguete. El tiempo es valioso y no se reemplaza con objetos. Antes, un regalo se esperaba durante todo el año, ahora los obsequios se volvieron rutina”, planteó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su mirada, uno de los puntos críticos es el acceso temprano a los dispositivos tecnológicos. El pediatra advirtió sobre el costo emocional y físico del uso desmedido de celulares y tablets en la niñez. “Los países que entregaron tablets en las escuelas hace unos años hoy están retirándolas porque descubrieron que se equivocaron: los chicos las usan para entretenerse, no para aprender. Estamos pagando con desinterés, falta de concentración y problemas físicos como la miopía”, alertó.

No obstante, el especialista mostró un costado optimista: “Los mismos chicos ya están dando señales de que necesitan otra cosa. Los más pequeños están hartos de que no los miren, hartos de padres distraídos en un reel. Están pidiendo mirada, atención, presencia. Creo que serán ellos mismos quienes nos van a obligar a cambiar de actitud”.

Al hablar de la realidad social, Orschanski remarcó la desigualdad en las infancias argentinas. “Hay una infancia que come, otra que come poco o nada, otra que hace dieta. Una que va al colegio, otra que lo abandonó en pandemia. Son muchas infancias distintas, y no siempre las escuchamos. Los adultos seguimos interpretando lo que ellos necesitan, pero en ese proceso los estamos descuidando”, expresó.

Finalmente, el pediatra subrayó la importancia de asumir responsabilidades desde todos los ámbitos. “Cada padre y madre puede hacer algo en su casa, cada docente en su aula y cada funcionario en su cargo. Pero es urgente dejar de mirar intereses personales y pensar en esas miradas infantiles que esperan que hagamos algo por ellas. La niñez es el capital humano que estamos perdiendo, y se paga muy caro a largo plazo”, concluyó.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrin.