Detuvieron en Recreo a Ernesto Quintana, uno de los 10 más buscados de Santa Fe
Fue arrestado en un operativo de la PDI en barrio Las Mercedes. Le secuestraron una pistola 9mm y seis celulares. Sobre él pesaba una recompensa de $25 millones.
17/09/2025 | 13:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Quintana está acusado de homicidio calificado.
Ernesto Fabián Quintana, de 46 años, fue detenido este miércoles por la Policía de Investigaciones en un domicilio de barrio Las Mercedes, en la ciudad de Recreo. Quintana había sido incorporado recientemente a la lista de los 10 prófugos más buscados de la provincia y pesaba sobre él una recompensa de 25 millones de pesos por datos que permitieran dar con su paradero.
Durante el operativo, que se realizó a las 10:45 y estuvo a cargo del Departamento Complejas I bajo la órbita de la fiscal María Laura Urquiza, se secuestró una pistola calibre 9mm marca Taurus sin numeración, con munición en recámara, además de seis teléfonos celulares.
Quintana está acusado de homicidio calificado y era intensamente buscado por la Justicia. Su captura se logró sin irrupción forzada, según informaron las autoridades. La provincia de Santa Fe mantiene activa la línea 911 y el correo [email protected] para recibir información sobre los prófugos de la lista oficial.
Informe de Matías Arrieta.
