FOTO: Elevan las recompensas para los prófugos más buscados en Santa Fe

Las recompensas de varios de los prófugos más buscados de Santa Fe fueron elevadas por el Ministerio de Seguridad provincial para motivar el aporte de datos que permitan las capturas de los sujetos.

El más elevado es el de Matías Gazzani, considerado como jefe de la banda "Los Menores", a quien le pesa una recompensa de $70 millones. Previo al incremento, el monto era de $60 millones.

Sin embargo, no es el único al que le aumentaron la compensación. La medida también es contra Brian y Waldo Bilbao, dos hermanos sindicados como integrantes de estructuras criminales. La cifra pasó de $40 a $50 millones.

Gracias a la difusión de la lista de los más buscados, se logró capturar en Dock Sud a Gerardo "Dibu" Gómez, a quien le pesaba una recompensa de $35 millones.

De igual modo, las autoridades informaron que ese monto no será entregado a nadie, debido a que la detención del acusado ocurrió tras la labor de los investigadores. Por este motivo, la cifra fue reingresada al fondo destinado para recompensas.

Ahora, su lugar es ocupado por Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, quien integra la banda Los Menores y está acusado de asociación ilícita.