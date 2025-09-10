Detuvieron a un prófugo por abuso sexual de la hija de su ex en San Nicolás

FOTO: Detienen a prófugo por abuso sexual de la hija de su ex-mujer en San Nicolás

Un hombre que se encontraba prófugo por el presunto abuso sexual de la hija de su ex mujer fue detenido en el barrio porteño de San Nicolás.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la madre de la víctima, una adolescente de 15 años, radicó una denuncia contra el sospechoso que habría cometido el delito en perjuicio de su hija cuando estaban solos en la vivienda familiar y ella trabajaba.

En este contexto, agentes de la División Delitos contra Grupo Vulnerables y Trata de Personas comenzaron a realizar diversas tareas de campo para corroborar el paradero del implicado, quien tenía una solicitud de captura activa.

Con las distintas pruebas reunidas, la detención del presunto abusador se concretó en un domicilio de San Nicolás, en la Ciudad de Buenos Aires, y quedó a disposición de la Justicia.