FOTO: Brutal asalto y abuso a una mujer en La Plata

Una mujer de 34 años fue víctima de un violento robo en su departamento de Plaza Paso, La Plata, donde fue golpeada, abusada y despojada de sus pertenencias por cuatro delincuentes.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentina, la víctima se había mudado recientemente a la ciudad en busca de nuevas oportunidades laborales.

Durante la madrugada, los ladrones ingresaron al edificio forzando accesos desde la cochera y la terraza, hasta llegar al balcón de su departamento.

Alrededor de las 2, los delincuentes rompieron el vidrio de una ventana corrediza e irrumpieron en la vivienda y la mujer se despertó por el estruendo, luego se encontró con un arma apuntando a su rostro, mientras los atacantes le exigían dólares.

Durante más de media hora, la víctima sufrió golpes, amenazas y torturas y, a pesar de entregar dinero, joyas y electrodomésticos, los agresores no se conformaron y la golpearon con una barra de hierro, provocándole fracturas en un fémur y en un brazo.

Además, según supo NA, la joven tendría problemas psiquiátricos y ya había realizado varias denuncias.

La denuncia fue tomada por la UFIJ N°8, a cargo de Martín Almirón, que analiza la hipótesis de un ataque planificado y la DDI La Plata trabaja en la verificación de cámaras de seguridad de la zona y en la búsqueda de los responsables.