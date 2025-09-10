Brutal asalto y abuso a una mujer en La Plata
10/09/2025 | 14:10Redacción Cadena 3
Una mujer de 34 años fue víctima de un violento robo en su departamento de Plaza Paso, La Plata, donde fue golpeada, abusada y despojada de sus pertenencias por cuatro delincuentes.
Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentina, la víctima se había mudado recientemente a la ciudad en busca de nuevas oportunidades laborales.
Durante la madrugada, los ladrones ingresaron al edificio forzando accesos desde la cochera y la terraza, hasta llegar al balcón de su departamento.
Alrededor de las 2, los delincuentes rompieron el vidrio de una ventana corrediza e irrumpieron en la vivienda y la mujer se despertó por el estruendo, luego se encontró con un arma apuntando a su rostro, mientras los atacantes le exigían dólares.
Durante más de media hora, la víctima sufrió golpes, amenazas y torturas y, a pesar de entregar dinero, joyas y electrodomésticos, los agresores no se conformaron y la golpearon con una barra de hierro, provocándole fracturas en un fémur y en un brazo.
Además, según supo NA, la joven tendría problemas psiquiátricos y ya había realizado varias denuncias.
La denuncia fue tomada por la UFIJ N°8, a cargo de Martín Almirón, que analiza la hipótesis de un ataque planificado y la DDI La Plata trabaja en la verificación de cámaras de seguridad de la zona y en la búsqueda de los responsables.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Una mujer fue víctima de un violento robo en su departamento en La Plata.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Cuatro delincuentes perpetraron el asalto.
¿Cuándo ocurrió el hecho? El asalto tuvo lugar durante la madrugada, alrededor de las 2 am.
¿Dónde ocurrió el ataque? El hecho ocurrió en un departamento en Plaza Paso, La Plata.
¿Cómo fue el asalto? Los delincuentes ingresaron rompiendo un vidrio y golpearon a la víctima por más de media hora.
[Fuente: Noticias Argentinas]