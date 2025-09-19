En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detuvieron a un hombre de 72 años por apuñalar a su hijo y amenazar con incendiar la casa

El acusado intentó vender mercadería de su domicilio.

19/09/2025 | 13:01Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a un hombre de 72 años por apuñalar a su hijo y amenazar con incendiar la casa

Un hombre de 72 años fue detenido luego de apuñalar a su hijo en el brazo y amenazar con prender fuego su vivienda en el barrio 17 de Agosto de la ciudad de San Pedro, Jujuy.

El incidente ocurrió el miércoles alrededor de las 15, cuando el acusado intentó vender mercadería de su domicilio. Su hijo se opuso a la transacción, lo que provocó una discusión que rápidamente se volvió violenta y, en medio del forcejeo, el agresor tomó un cuchillo y lo hirió tres veces en el brazo derecho.

Tras el ataque, la víctima —con ayuda de su propio hijo— logró desarmar al agresor y encerrarlo en una habitación. Sin embargo, el hombre continuó insultando y amenazó con incendiar la vivienda, según inforó el Tribuno de Jujuy.

Los damnificados dieron aviso telefónico a las autoridades y minutos después, efectivos de la Seccional 48° llegaron al lugar, redujeron al agresor y lo trasladaron a la dependencia policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

La víctima recibió curaciones por las lesiones sufridas y radicó la denuncia correspondiente, mientras las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 48° por orden del ayudante fiscal zonal.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre de 72 años apuñaló a su hijo y amenazó con incendiar su casa.

¿Quiénes están involucrados? El agresor de 72 años y su hijo, que resultó herido.

¿Cuándo sucedió el incidente? El miércoles a las 15 horas.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En el barrio 17 de Agosto, ciudad de San Pedro, Jujuy.

¿Cómo se resolvió la situación? La víctima se defendió, encerró al agresor y luego avisaron a la policía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho