FOTO: Detuvieron a un hombre de 72 años por apuñalar a su hijo y amenazar con incendiar la casa

Un hombre de 72 años fue detenido luego de apuñalar a su hijo en el brazo y amenazar con prender fuego su vivienda en el barrio 17 de Agosto de la ciudad de San Pedro, Jujuy.

El incidente ocurrió el miércoles alrededor de las 15, cuando el acusado intentó vender mercadería de su domicilio. Su hijo se opuso a la transacción, lo que provocó una discusión que rápidamente se volvió violenta y, en medio del forcejeo, el agresor tomó un cuchillo y lo hirió tres veces en el brazo derecho.

Tras el ataque, la víctima —con ayuda de su propio hijo— logró desarmar al agresor y encerrarlo en una habitación. Sin embargo, el hombre continuó insultando y amenazó con incendiar la vivienda, según inforó el Tribuno de Jujuy.

Los damnificados dieron aviso telefónico a las autoridades y minutos después, efectivos de la Seccional 48° llegaron al lugar, redujeron al agresor y lo trasladaron a la dependencia policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

La víctima recibió curaciones por las lesiones sufridas y radicó la denuncia correspondiente, mientras las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 48° por orden del ayudante fiscal zonal.