Sociedad

Detuvieron a un hombre acusado de raptar a una menor en Junín

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió el martes, cuando la madre de la víctima denunció lo ocurrido.

14/08/2025 | 12:09Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a un hombre acusado de raptar a una menor en Junín

Un hombre de 32 años fue detenido en la localidad bonaerense de Junín acusado de raptar a una adolescente de 12 años, usurpar títulos y honores y cometer abuso sexual infantil.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió el martes por la noche cuando la madre de la víctima, llamada Karina Elizabeth Olguín, denunció en la Comisaría 2da de Junín que su hija, Jazmín Liliana Herrera, se había ausentado de su domicilio en Bozzetti al 600 alrededor de las 22:30.

En su declaración, la mujer señaló que observó un automóvil retirarse del lugar, aunque no pudo precisar sus características.

El personal policial inició el protocolo de búsqueda y, tras analizar cámaras de seguridad, se determinó que la menor había tomado un remis junto a un hombre adulto hasta la estación de tren de Junín, donde abordó una formación con destino a Retiro.

Con la colaboración de la DDI Junín, los agentes se trasladaron a la estación de tren de Chacabuco y lograron interceptar la formación del ramal San Martín, donde identificaron a la adolescente junto a Juan Carlos Báez, quien vestía una campera refractaria de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con logos identificatorios.

Los efectivos aprehendieron a Báez en el acto por los delitos de rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil. También, en el procedimiento, se secuestraron dos teléfonos celulares, una campera policial, un buzo azul y documentación personal.

Finalmente, el detenido quedó alojado en sede policial a disposición de la UFI N°1, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo, del Departamento Judicial de Junín, donde la menor fue puesta bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y posteriormente restituida a su madre.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Junín? Un hombre fue detenido acusado de raptar a una menor.

¿Quién denunció el hecho? La madre de la víctima, Karina Elizabeth Olguín.

¿Qué hizo la policía? Inició un protocolo de búsqueda y analizó cámaras de seguridad.

¿Qué delitos se le imputaron al detenido? Raptar con fines sexuales, usurpación de títulos, coacción y abuso sexual infantil.

¿Qué pasó con la menor? Fue recuperada y puesta bajo el resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección.

[Fuente: Noticias Argentinas]

