Detuvieron a Makale: narcotraficante y asesino misionero con pedido de captura internacional
Estaba instalado en Paraguay.
17/09/2025 | 22:05Redacción Cadena 3
FOTO: Detuvieron a Makale: narcotraficante y asesino misionero con pedido de captura internacional
En un procedimiento encubierto en la localidad misionera de San Vicente, la Policía de esa provincia, en colaboración con Policía Federal, detuvo a Daniel Tavares de 39 años, conocido dentro del ámbito delictivo como “Makale”, quien poseía pedido de captura internacional por narcotráfico y asociación criminal.
De la investigación, surgió que el mismo poseía campos en Paraguay desde donde trasladaba cargamentos de droga hacia el Brasil, consolidando vínculos con organizaciones narcocriminales de ambos países.
El prontuario del detenido incluye un homicidio ocurrido en 2019 en la localidad de El Soberbio, tras lo cual se instaló en el país vecino.
En 2022 fue arrestado por la Policía paraguaya y trasladado a Misiones, donde permaneció detenido diez meses, recuperando luego la libertad.
Desde entonces se mantuvo en la clandestinidad, hasta que en 2024 Interpol emitió una alerta roja internacional, donde la Policía Federal detectó los movimientos del sujeto, poniendo en conocimiento a la Policía de Misiones, iniciando un trabajo de búsqueda y captura conjunto.
La investigación se profundizó a partir de datos aportados por la División Triple Frontera de la Policía Federal la cual hace parte del Comando Tripartito de la Triple Frontera, lo que permitió entrecruzar información sobre sus movimientos recientes.
Con ese material, policías de San Vicente montaron vigilancias encubiertas en la Ruta Provincial 13. Allí, en el kilómetro 37, fue finalmente interceptado el prófugo de 39 años.
El criminal quedó a disposición de la Justicia Federal, en el marco de la causa que se sigue por narcotráfico de estupefacientes y asociación criminal.
Los investigadores continúan con las pesquisas a fines de establecer sus nexos con células criminales que operan en los países vecinos.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido?
Detuvieron a Daniel Tavares, conocido como “Makale”, un narcotraficante misionero.
¿Dónde ocurrió la detención?
La detención ocurrió en San Vicente, Misiones.
¿Cuál fue el motivo de la captura?
La captura se realizó debido a un pedido de captura internacional por narcotráfico y asociación criminal.
¿Qué antecedentes tiene Makale?
Makale tiene antecedentes por un homicidio ocurrido en 2019 en El Soberbio y fue detenido previamente en 2022.
¿Qué acciones están realizando las autoridades?
Las autoridades continúan las investigaciones para establecer sus nexos con células criminales en los países vecinos.
[Fuente: Noticias Argentinas]
Lo más visto
Tragedias deportivas en Córdoba. Córdoba: murió un adolescente de 15 años y es el cuarto deceso ocurrido durante los últimos días
El chico era arquero en el Club Atlético All Boys de la provincia.
Copa Argentina. Belgrano sueña en grande: venció a Newell's, jugará semis y ahora va por todo
El “Pirata” venció a la “Lepra” por 3-1 con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López. Jugará la próxima ronda ante Argentinos Juniors.
Encrucijada. Ángel Rossi: “Hoy hay gente de clase media buscando en los basureros”
El cardenal y arzobispo de Córdoba dijo a Cadena 3 que “empezó a debilitarse la esperanza en el Gobierno”. Advirtió sobre la “agresividad hacia el débil” y recordó a Francisco: “Su partida acrecienta la sensación de orfandad”.
Clima. Alerta hoy por tormentas y granizo: diez provincias afectadas
El mal tiempo se mantiene este miércoles en varias zonas del país, con fuertes precipitaciones. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Sociedad
Santa Fe. Dos años sin celular en una escuela: "Socializan, más deporte, menos conflicto"
El Centro Educativo Jerárquico de Santa Fe lo implementó y hoy pueden sacar algunas conclusiones. “Están más presentes, más conectados entre sí”, dijo el director en Cadena 3 Rosario.
Recreación al aire libre. Descubre cómo disfrutar de tus feriados sin gastar: naturaleza y actividades gratis
Los visitantes tienen entrada gratuita y pueden ir a pasar el día: acampar y caminar disfrutando tanto de la naturaleza como de la espectacular vista al río.
Santa Fe. Ludopatía en jóvenes, una alerta desde la experiencia: "Era un pasatiempo"
A los 17 años, Agustín comenzó a jugar en línea de manera inocente, utilizando pequeñas cantidades de dinero. Hoy, a sus 20, es parte de una campaña de prevención, contó a Cadena 3 Rosario.
Operativo en frontera con Paraguay. Decomisaron más de 800 kilos de marihuana en Misiones
Personal de la Policía Federal realizó un operativo en Eldorado, en la frontera con Paraguay.
Podcast
La otra mirada
Podcast
La mesa de café
Podcast
La quinta pata del gato
Podcast
3x1=4
Podcast
El dato confiable
Podcast
Política esquina Economía
Podcast
Abrapalabra
Podcast
Cuadro de Situación
Podcast
Los editoriales de Alberto Lotuf
Podcast
Agenda económica
Podcast