FOTO: Detuvieron a Makale: narcotraficante y asesino misionero con pedido de captura internacional

En un procedimiento encubierto en la localidad misionera de San Vicente, la Policía de esa provincia, en colaboración con Policía Federal, detuvo a Daniel Tavares de 39 años, conocido dentro del ámbito delictivo como “Makale”, quien poseía pedido de captura internacional por narcotráfico y asociación criminal.

De la investigación, surgió que el mismo poseía campos en Paraguay desde donde trasladaba cargamentos de droga hacia el Brasil, consolidando vínculos con organizaciones narcocriminales de ambos países.

El prontuario del detenido incluye un homicidio ocurrido en 2019 en la localidad de El Soberbio, tras lo cual se instaló en el país vecino.

En 2022 fue arrestado por la Policía paraguaya y trasladado a Misiones, donde permaneció detenido diez meses, recuperando luego la libertad.

Desde entonces se mantuvo en la clandestinidad, hasta que en 2024 Interpol emitió una alerta roja internacional, donde la Policía Federal detectó los movimientos del sujeto, poniendo en conocimiento a la Policía de Misiones, iniciando un trabajo de búsqueda y captura conjunto.

La investigación se profundizó a partir de datos aportados por la División Triple Frontera de la Policía Federal la cual hace parte del Comando Tripartito de la Triple Frontera, lo que permitió entrecruzar información sobre sus movimientos recientes.

Con ese material, policías de San Vicente montaron vigilancias encubiertas en la Ruta Provincial 13. Allí, en el kilómetro 37, fue finalmente interceptado el prófugo de 39 años.

El criminal quedó a disposición de la Justicia Federal, en el marco de la causa que se sigue por narcotráfico de estupefacientes y asociación criminal.

Los investigadores continúan con las pesquisas a fines de establecer sus nexos con células criminales que operan en los países vecinos.

