FOTO: Detienen a joven por vender cocaína mientras cumplía prisión domiciliaria en Bell Ville

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a una mujer de 21 años en Bell Ville, quien ya contaba con una condena por estafa y cumplía prisión domiciliaria, pero se encontraba comercializando estupefacientes en su vivienda.

Según la información aportada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el procedimiento se realizó luego de un mes de investigación y de reunir pruebas incriminatorias.

El Equipo de Acciones Tácticas irrumpió en una vivienda ubicada sobre pasaje Inmigrante s/n, donde secuestró 314 dosis de cocaína, $449.000, una motocicleta y elementos vinculados a la causa.

Ante esta situación, los investigadores establecieron que la joven, pese a su situación judicial, se dedicaba a la venta de cocaína desde su domicilio.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Bell Ville, la mujer fue trasladada a sede judicial junto a las evidencias secuestradas.