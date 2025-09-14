Detienen a joven por vender cocaína mientras cumplía prisión domiciliaria en Bell Ville
Una joven de 21 años que cumplía prisión domiciliaria por estafa fue arrestada en Bell Ville. En su casa, FPA secuestró más de 300 dosis de cocaína y $450.000.
14/09/2025 | 14:46Redacción Cadena 3
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a una mujer de 21 años en Bell Ville, quien ya contaba con una condena por estafa y cumplía prisión domiciliaria, pero se encontraba comercializando estupefacientes en su vivienda.
Según la información aportada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el procedimiento se realizó luego de un mes de investigación y de reunir pruebas incriminatorias.
El Equipo de Acciones Tácticas irrumpió en una vivienda ubicada sobre pasaje Inmigrante s/n, donde secuestró 314 dosis de cocaína, $449.000, una motocicleta y elementos vinculados a la causa.
Ante esta situación, los investigadores establecieron que la joven, pese a su situación judicial, se dedicaba a la venta de cocaína desde su domicilio.
Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Bell Ville, la mujer fue trasladada a sede judicial junto a las evidencias secuestradas.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Bell Ville?
Una mujer de 21 años fue detenida por vender cocaína mientras cumplía prisión domiciliaria.
¿Quién realizó la detención?
La detención fue realizada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
¿Cuándo ocurrió el evento?
El procedimiento se realizó tras un mes de investigación previa.
¿Dónde se efectuó la detención?
Se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre pasaje Inmigrante s/n, Bell Ville.
¿Cómo se descubrió la actividad delictiva?
Se reunió información y pruebas incriminatorias que vincularon a la mujer con la venta de estupefacientes.
[Fuente: Noticias Argentinas]