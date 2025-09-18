FOTO: Detienen a cuatro personas por el robo y faena de 60 vacas en Santiago del Estero

Cuatro vecinos de Ojo de Agua, en Santiago del Estero, fueron detenidos acusados de robar 60 vacas y comercializar la carne a través de redes sociales, en un hecho valuado en unos $40 millones.

Según el portal Diario Panorama, la fiscal Norma Matach ordenó allanamientos que permitieron dar con los sospechosos y secuestrar elementos relacionados con el delito.

La denuncia fue presentada por Mariano Alessandrini, propietario de un campo en el paraje El Cachi, quien advirtió la falta de numerosos animales tras varios meses sin visitar su propiedad.

Según la investigación, un exempleado del predio había quedado a cargo del ganado y dejó el lugar sin vigilancia, lo que facilitó la maniobra ilícita.

Durante los operativos, la policía arrestó a Omar Bustamante (37) y Dardo Martínez (47) en el paraje El Cachi, incautando una camioneta Ford F-100 y una escopeta calibre 16.

Más tarde, Diego Acuña (38) y Rubén Cejas (59) se presentaron espontáneamente en la comisaría y también quedaron detenidos.

Con estas medidas, las autoridades desarticularon la organización dedicada al robo y faena de ganado, asegurando pruebas esenciales para la causa, bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Ciudadana N°15.