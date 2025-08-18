Despidieron en redes al delincuente abatido por un policía en Los Hornos
El hecho por el que terminó asesinado ocurrió el domingo por la tarde cuando el menor intentó junto a un cómplice robarle la moto a un oficial.
18/08/2025 | 09:24Redacción Cadena 3
FOTO: Despidieron en redes al delincuente abatido por un policía en Los Hornos
Los mensajes de despedida hacia T.R.G., el adolescente de 16 años asesinado por un policía durante un intento de robo en Los Hornos este domingo, se multiplicaron en redes sociales.
“Volá alto, siempre una re actitud”, fue uno de los posteos que circularon, acompañados de fotos en las que se lo ve arriba de una moto y, en algunas ocasiones, exhibiendo un arma de fuego de manera intimidante.
El menor tenía antecedentes por robo en poblado y en banda y dos tentativas de robo, además de un arresto registrado en la Comisaría Tercera de Ensenada. En todos los casos, la Justicia dispuso su regreso al mismo entorno delictivo, sin medidas de contención que lograran frenar su reincidencia.
/Inicio Código Embebido/
Inseguridad en Buenos Aires. Un policía se resistió a un asalto en Los Hornos y mató a un ladrón de 16 años
El efectivo de la Bonaerense se resistió a que le robaran la moto. Hay otro delincuente prófugo.
/Fin Código Embebido/
El hecho por el que terminó asesinado ocurrió el domingo por la tarde cuando el adolescente intentó junto a un cómplice robarle la moto a un oficial de la Policía Bonaerense que llegaba a su casa con su pareja en la zona de 68 entre 135 y 136.
De acuerdo con la investigación, el oficial —que se encontraba de civil— fue amenazado con un arma, se identificó como policía y disparó contra T.R.G., quien cayó herido en el lugar. Su cómplice logró escapar y aún es buscado.
El menor fue trasladado en grave estado al Hospital San Martín de La Plata, donde finalmente murió.
Fuentes del caso confirmaron que el policía entregó su arma reglamentaria para pericias y que también se secuestró su moto. La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo, aunque se espera que avance bajo la figura de legítima defensa.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que dispuso medidas urgentes para avanzar en el caso.
Lectura rápida
¿Quién fue el adolescente abatido? T.R.G. fue un joven de 16 años asesinado por un policía en un robo en Los Hornos.
¿Qué ocurrió el domingo? Intentó robar una moto a un efectivo de la Policía Bonaerense en la vía pública.
¿Cómo resultó T.R.G.? El adolescente cayó herido y fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata, donde falleció.
¿Qué medidas tomó la Policía? Se secuestró el arma del policía y su moto, mientras se investigó el caso por homicidio en ocasión de robo.
¿Quién se encarga de la causa? La Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata asumió la investigación y tomó medidas urgentes.
[Fuente: Noticias Argentinas]