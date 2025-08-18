Un policía se resistió a un asalto en Los Hornos y mató a un ladrón de 16 años

FOTO: Los Hornos: un policía se tiroteó con motochorros, uno huyó y el otro murió

Un delincuente de 16 años murió, mientras que su cómplice se dio a la fuga tras protagonizar un enfrentamiento armado con un oficial de la Policía bonaerense al que intentaron asaltar el domingo por la noche en la localidad platense de Los Hornos.

El hecho ocurrió en 68 entre 135 y 136, cuando el efectivo de 29 años que se encontraba de civil regresaba a su domicilio junto a su pareja a bordo de una moto Corven y dos jóvenes lo interceptaron, lo amenazaron con un arma de fuego e intentaron robarle.

Según fuentes policiales, el oficial se identificó como tal, pero uno de los asaltantes lo apuntó con un arma, por lo cual el efectivo repelió la agresión y efectuó un disparo que impactó en uno de los ladrones.

El herido de 16 años y domiciliado en Los Hornos, recibió un disparo en la cintura, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín y horas más tarde falleció, mientras que su cómplice logró escapar y permanece prófugo.

En el lugar, la Policía incautó una pistola Bersa Thunder calibre 9mm y la moto del oficial, mientras que se indicó que el fallecido, pese a su corta edad, registraba tres antecedentes recientes en la Comisaría Tercera de Los Hornos.

Uno de ellos fue el 25 de abril de 2025 por robo calificado en poblado y en banda con resistencia a la autoridad, el otro el 9 de mayo de 2025 por tentativa de robo y el del domingo por la misma causa.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que ordenó las diligencias correspondientes y sigue la búsqueda del segundo delincuente.