Desapareció un argentino en Río de Janeiro: "Entiendo que es un secuestro"

Un argentino de 54 años es intensamente buscado en Brasil desde el domingo por la noche. Desde entonces se registraron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias, por lo que, sus hijos viajaron a Brasil para participar de la búsqueda en Río de Janeiro.

Ante esta situación, la Agencia Noticias Argentinas dialogó con uno de sus hijos llamado Alan, el cual manifestó: "Entiendo que es un secuestro, porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones, y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos".

“Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás, después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 9 de la noche. Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, indicó.

“Desde el lunes a las 10 de la mañana estamos con mi hermano en Río. La policía de turistas está en investigación y el consulado argentino notificó a todas las autoridades para iniciar la búsqueda. Los hospitales públicos informaron que no recibieron a nadie con características similares”, explicó.

El ciudadano es identificado como Alejandro Ainsworth quien permanece desaparecido desde el domingo 7 de septiembre, cuando fue visto por última vez al salir de su hospedaje en Copacabana, Río de Janeiro.

De acuerdo con la denuncia de su familia, la madrugada del lunes comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, que incluyeron préstamos, transferencias y cambios de contraseñas.

También, se detectó una fotografía tomada a las 7 de la mañana en un lugar desconocido, posiblemente sin que él se diera cuenta.

Los movimientos financieros se extendieron durante todo el lunes hasta que las operaciones quedaron bloqueadas. Según sus allegados, el teléfono celular de Ainsworth estuvo activo hasta las 21 de ese mismo día, aunque no se pudo establecer su ubicación.

Finalmente, la familia se mantiene en contacto permanente con las autoridades brasileñas y argentinas, mientras continúa la investigación para dar con el paradero de Ainsworth.