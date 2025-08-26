En vivo

Sociedad

Denunciaron a un agente penitenciario por presunta sextorsión en Santiago del Estero

La Fiscalía ordenó la prohibición de acercamiento mientras avanza la investigación.

26/08/2025 | 13:10Redacción Cadena 3

FOTO: Denunciaron a un agente penitenciario por presunta sextorsión en Santiago del Estero

Una mujer de 27 años denunció a un agente penitenciario, quien era su expareja, de Villa Atamisqui, localidad santiagueña por presuntas amenazas de difundir videos íntimos, por lo que, la Fiscalía ordenó la prohibición de acercamiento mientras avanza la investigación.

Según fuentes que informaron al portal Diario Panorama, la mujer manifestó que la relación con el acusado finalizó en julio de 2024, pero el hombre seguía intentando comunicarse con ella.

De acuerdo con la denuncia, el agente también se habría mantenido informado sobre la vida privada de la denunciante a través de amigos en común, lo que habría facilitado su contacto con ella.

Ante esta situación, la fiscal de turno Andrea Juárez ordenó la prohibición de acercamiento y contacto del acusado hacia la denunciante mientras avanza la investigación.

La figura denunciada es la de sextorsión, que consiste en la amenaza de difundir material íntimo de una persona si no se cumplen determinadas exigencias, que pueden incluir dinero u otras acciones.

Finalmente, se investigó al hombre y se solicitaron informes sobre el agente involucrado para evaluar su situación administrativa.

Lectura rápida

¿Qué se denunció? Se denunció a un agente penitenciario por presunta sextorsión.

¿Quién presentó la denuncia? Una mujer de 27 años, expareja del acusado, realizó la denuncia.

¿Cuándo ocurrió el hecho? La denuncia se relaciona con hechos posteriores a la finalización de la relación en julio de 2024.

¿Dónde tuvo lugar la denuncia? En Villa Atamisqui, una localidad en Santiago del Estero.

¿Cuál fue la decisión de la Fiscalía? La Fiscalía ordenó la prohibición de acercamiento del acusado hacia la denunciante.

[Fuente: Noticias Argentinas]

