FOTO: Decomisaron más de 800 kilos de marihuana en Misiones

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron en las últimas horas 855 kilogramos de marihuana en la ciudad misionera de Eldorado, en un operativo destinado a reforzar el control en la frontera con Paraguay.

De acuerdo con la estimación de los investigadores, el valor de la droga hallada es de unos 3.150 millones de pesos, es decir, poco más de dos millones de dólares.

La causa se originó en la ribera del río Paraná, donde personal de la División Antidrogas Eldorado desarrollaba tareas preventivas frente a posibles maniobras vinculadas al tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento, los uniformados advirtieron la presencia de dos embarcaciones, que se alejaron de la costa argentina al detectar la presencia policial.

Ambos barcos se dirigieron hacia Paraguay, y abandonaron un total de 42 bultos envueltos en nylon negro. En tanto, y con la asistencia de la perra “Laila”, los federales realizaron la inspección del material, confirmando que se trataba de 855 kilogramos de flores de cannabis.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Miguel Ángel Guerrero, Secretaría de Valeria Kuppers, quien dispuso el secuestro de la totalidad de la droga.