Sociedad

De la adversidad al renacimiento: la historia Federico Canal y su "rengostenia"

Tras un accidente que derivó en la amputación de su pierna y una etapa oscura, encontró en el deporte su motor de vida. Hoy es instructor y creó la academia "Rengostenia", contó a Cadena 3 Rosario.   

11/09/2025 | 21:04Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Federico Canal, profesor de Calistenia y creador de Rengostenia

  1.

    Audio. Federico Canal, profesor de Calistenia y creador de Rengostenia

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

A los 19 años, Federico Canal tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Tras un grave accidente en moto que le destrozó la rodilla izquierda y le cortó la arteria poplítea, los médicos le dieron dos opciones: permanecer dos años en cama con la posibilidad de quedar con la pierna rígida, o amputar. Al día 23 de una internación que describió como una agonía por el dolor, eligió lo segundo. “Firmé y al otro día me amputaron”, relató en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario con una serenidad que solo el tiempo y la superación conceden.

Ese momento, hace seis años, fue el inicio de un camino tortuoso. “Estuve cuatro años haciendo puras cagadas”, admitió con crudeza. El alcohol, las drogas y malas compañías marcaron una etapa de la que hoy prefiere dejar atrás. El punto de quiebre llegó de la manera más inesperada: durante un paseo en moto, se detuvo en una plaza y vio unos “fierros” para hacer ejercicio. 

“Ahí conocí a Girosa, que me enseñó. Y desde ese día, no volví a faltar”, recordó. Así descubrió la calistenia, un deporte que consiste en realizar ejercicios usando el propio peso corporal para ganar fuerza, resistencia y control.

El renacer a través del deporte

Hace dos años y medio que Federico entrena sin pausa. No solo se transformó físicamente –“ahora sí soy el ‘shimbro’”, bromeó–, sino que se certificó como instructor y creó Rengostenia, su propia academia. El nombre, que juega con humor con su condición de amputado (“rengo”), refleja su filosofía de vida: reírse de la adversidad.

“El humor negro siempre me gustó. Tenemos que reírnos a veces de la desgracia; no todo es tristeza y agonía en la vida”, afirmó.

Su academia tiene una particularidad: las clases para personas con discapacidad son gratuitas. “A la gente que tiene discapacidad las entreno gratis”, aseguró, convirtiendo su propia experiencia en una herramienta de inclusión.

La pregunta que lo cambió todo

¿Qué fue lo que lo impulsó a cambiar radicalmente? Federico lo atribuye a una conversación consigo mismo. “Me dije: ¿qué voy a hacer a los 30? Si seguía así, iba a terminar en la calle”. Y agregó una reflexión que condensa su aprendizaje: “Hay que entender que nadie va a venir a salvarnos, que la vida nos corresponde a cada uno y nuestras decisiones son completamente tema nuestro”.

Su carisma y su historia llegaron incluso a la televisión. Participó en la segunda temporada de División Palermo, la serie. “Quedé en el casting, estoy en el primer episodio… fue muy divertido, los actores son unos genios”, contó sobre la experiencia.

En cuanto a las limitaciones, aseguró que son mínimas. “Me desenvuelvo súper bien”, dijo. Lo único que requirió adaptación fue el equilibrio para las paradas de manos (verticales), pero ya le “agarró la mano”. Entrena y enseña con total normalidad, demostrando que la discapacidad no es un impedimento.

Federico ofrece clases presenciales en Pergamino y virtuales los martes y jueves de 9 a 11 hs. Quienes no puedan en ese horario, reciben la clase grabada y material adicional. Instagram personal: @rengocanal/Instagram de la academia@rengosteenia/próximamente: Canal de YouTube con el mismo nombre.

Entrevista de Lucas Correa.

