Crimen en partido de fútbol: prisión preventiva para “perejil” del caso Dalmasso

FOTO: Gastón Zárate fue detenido acusado de matar a un hombre. (Víctor Rapetti/archivo).

Gastón Zárate, “El Perejil” del caso Nora Dalmasso, permanecerá detenido con prisión preventiva por el presunto crimen de Rubén Acuña Ustarroz en la ciudad de Río Cuarto.

El fiscal Javier Di Santo, el mismo que estuvo a cargo de la investigación por el femicidio de la empresaria, dictaminó la medida este martes contra el hombre de 46 años, quien había negado las acusaciones en su contra y rechazó ampliar su testimonio.

El hecho se produjo cuando Zárate y sus dos hijos adolescentes disputaban un partido de fútbol entre conocidos en un complejo deportivo junto con otras personas y comenzó una discusión entre el acusado y la víctima de 37 años.

Se sospecha que el implicado tomó un fierro y golpeó en la cabeza al damnificado, que falleció en el acto.

Tanto el acusado como sus hijos se quedaron en el lugar y, tras la llegada de la Policía, “El Perejil” fue detenido junto al adolescente de 17 años, acusado de también participar de la pelea.

El pintor había sido detenido en enero de 2007 por el crimen de Nora Dalmasso, la mujer que fue encontrada asesinada en la habitación de su hija Valentina Macarrón, en el country Villa Golf de Río Cuarto, cuyo caso prescribió y quedó impune.

Los vecinos encabezaron una marcha denominada “Perejilazo” y Zárate recuperó la libertad, al tiempo que declaró ante los medios: “Soy inocente, porque no la maté y no la violé”.