Sociedad

Crimen en partido de fútbol: prisión preventiva para “perejil” del caso Dalmasso

Se trata de Gastón Zárate, de 46 años, acusado de matar a Rubén Acuña Ustarroz, de 37, tras una discusión mientras jugaban a la pelota. La medida fue tomada por el mismo fiscal que lo investigó por la muerte de la empresaria.   

09/09/2025 | 21:05Redacción Cadena 3

FOTO: Gastón Zárate fue detenido acusado de matar a un hombre. (Víctor Rapetti/archivo).

Gastón Zárate, “El Perejil” del caso Nora Dalmasso, permanecerá detenido con prisión preventiva por el presunto crimen de Rubén Acuña Ustarroz en la ciudad de Río Cuarto.

El fiscal Javier Di Santo, el mismo que estuvo a cargo de la investigación por el femicidio de la empresaria, dictaminó la medida este martes contra el hombre de 46 años, quien había negado las acusaciones en su contra y rechazó ampliar su testimonio.

El hecho se produjo cuando Zárate y sus dos hijos adolescentes disputaban un partido de fútbol entre conocidos en un complejo deportivo junto con otras personas y comenzó una discusión entre el acusado y la víctima de 37 años.

Se sospecha que el implicado tomó un fierro y golpeó en la cabeza al damnificado, que falleció en el acto.

Tanto el acusado como sus hijos se quedaron en el lugar y, tras la llegada de la Policía, “El Perejil” fue detenido junto al adolescente de 17 años, acusado de también participar de la pelea.

El pintor había sido detenido en enero de 2007 por el crimen de Nora Dalmasso, la mujer que fue encontrada asesinada en la habitación de su hija Valentina Macarrón, en el country Villa Golf de Río Cuarto, cuyo caso prescribió y quedó impune.

Los vecinos encabezaron una marcha denominada “Perejilazo” y Zárate recuperó la libertad, al tiempo que declaró ante los medios: “Soy inocente, porque no la maté y no la violé”.

Lectura rápida

¿Quién es el acusado en el caso?
El acusado es Gastón Zárate, conocido como “El Perejil”.

¿Qué crimen se le imputa?
Se le imputa el presunto crimen de Rubén Acuña Ustarroz.

¿Cuándo se dictó la prisión preventiva?
La prisión preventiva fue dictada el martes por el fiscal Javier Di Santo.

¿Dónde ocurrió el hecho?
El hecho ocurrió en un complejo deportivo en la ciudad de Río Cuarto.

¿Por qué se sospecha de Zárate?
Se sospecha que Zárate golpeó a la víctima con un fierro, causando su muerte.

