Crimen de Diego Fernández: el principal sospechoso compareció ante la Justicia

FOTO: Cristian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, se presentó en la fiscalía

Cristian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, el adolescente que fue asesinado en julio de 1984 y cuyos huesos hallaron en mayo de este año en una vivienda de Coghlan, se presentó de manera espontánea en la fiscalía.

Mientras continúa la incertidumbre para saber qué pasó con el joven, de 16 años, los ojos están puestos en Graf, compañero de Fernández en la secundaria, debido a que los huesos fueron encontrados en el patio de la casa de su familia.

Durante este lunes el fiscal Martín López Perrando también le tomó testimoniales a otros testigos.