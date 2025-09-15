En vivo

Sociedad

Córdoba: identificaron a los dos hombres que murieron al estrellarse su avioneta

Fue durante un festival aéreo en el predio del Aeroclub. Las víctimas eran de Santa Fe.

15/09/2025 | 08:18Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba: identificaron a los dos hombres que murieron al estrellarse su avioneta

Los dos hombres que murieron al estrellarse su avioneta en pleno festival aéreo en el predio del Aeroclub en la ciudad de Bell Ville, en Córdoba, fueron identificados y ahora se investigan las causas del accidente.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado durante el festival que se desarrolló en el Aeroclub y, según los testigos, la avioneta se estrelló contra el suelo en plena exhibición y luego se incendió, dificultando aun más el operativo de rescate.

Desde el medio El DoceTv desarrollaron que las dos víctimas fueron identificadas como Mariano Latuff Zeballos y Ricardo Ferrer, ambos de la provincia de Santa Fe.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Bell Ville, que realiza todavía los procedimientos para lograr constatar qué pudo haber ocurrido con la avioneta.

La principal hipótesis que se baraja es que la aeronave sufrió una pérdida de sustentación en el despegue.

En el lugar se desplegó personal policial, de bomberos y de emergencias, quienes constataron los dos fallecimientos.

Luego del conocimiento del caso, desde el Aeroclub sacaron un comunicado donde informaron que el evento fue cancelado: “Con profundo pesar informamos que, debido al accidente ocurrido ayer, la segunda fecha del Festival queda suspendida.

“Acompañamos en este difícil momento a las familias y amigos, y comunicaremos la nueva fecha próximamente”, destacaron. Asimismo, las dos víctimas fueron despedidas por sus seres queridos en redes sociales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Un accidente aéreo en el festival del Aeroclub provocó la muerte de dos hombres.

¿Quiénes son las víctimas? Fueron identificados como Mariano Latuff Zeballos y Ricardo Ferrer, de Santa Fe.

¿Cuándo sucedió el accidente? Ocurrió en la tarde del sábado durante el evento.

¿Dónde tuvo lugar? El accidente se produjo en el predio del Aeroclub de Bell Ville, Córdoba.

¿Qué se está investigando? La Fiscalía de Bell Ville investiga las causas del accidente, con una hipótesis de pérdida de sustentación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

