Rony Vargas

Argentina

Rony Vargas

Rosario

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

Clave de Sol

Pato Bon

Fronteras afuera

Sociedad

Córdoba: detienen a estafador que ofrecía entradas falsas para un recital

El estafador tiene 32 años y aprovechaba para comercializar los tickets durante la madrugada.

14/09/2025 | 09:45Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba: detienen a estafador que ofrecía entradas falsas para un recital

Un hombre de 32 años fue detenido por efectivos de la Policía de Córdoba cuando ofrecía entradas que luego se comprobaría que eran falsas para un recital del grupo Q´Lokura.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en la intersección de la Avenida San Martín  y Calle 20, en la localidad de Colonia Caroya.

Efectivos de la Departamental Colón aprehendieron a este sujeto y procedieron al secuestro de varios tickets apócrifos relacionados a un evento bailable de esta banda cordobesa de cuarteto.

Al parecer, momentos antes este hombre habría comercializando dichas entradas, por lo que fue trasladado a sede policial quedando a disposición de la Justicia.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Córdoba? Un hombre fue detenido por ofrecer entradas falsas para un recital.

¿Quién fue detenido? Un hombre de 32 años.

¿Dónde ocurrió el hecho? En la intersección de la Avenida San Martín y Calle 20, en Colonia Caroya.

¿Qué tipo de entradas ofrecía? Entradas que resultaron ser falsas para un recital del grupo Q´Lokura.

¿Qué pasó con el detenido? Fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

