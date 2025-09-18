FOTO: Córdoba: Capturan a joven acusado de producir material de abuso sexual infantil

Un joven de 17 años fue detenido en Villa María acusado de producir y almacenar imágenes de abuso sexual infantil.

El operativo se realizó este jueves por la mañana en una vivienda del barrio San Martín, por orden de la Fiscalía Múltiple Nº 3, a cargo del fiscal René Emilio Bosio.

Según el portal el DoceTV, durante el allanamiento, efectivos policiales secuestraron un teléfono celular con abundante material que involucraba a niños.

Según trascendió, una de las víctimas pertenecería al entorno familiar del acusado, lo que obligó a tomar medidas inmediatas de protección.

La investigación se inició tras un reporte internacional del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, en el marco de convenios con Missing Children, Interpol y fiscalías argentinas. El caso fue caratulado como “Producción y tenencia de material de abuso sexual infantil”.

El adolescente quedó alojado en el Complejo Esperanza de Córdoba, por disposición del Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Villa María.

Finalmente, la causa continúa en etapa de instrucción para determinar el alcance de la producción de imágenes y establecer si hubo distribución del material o participación de cómplices.