Confirmaron la identidad de dos víctimas del presunto asesino serial en Jujuy

FOTO: Confirman identidad de dos víctimas del presunto asesino serial en Jujuy

El fiscal que investiga al presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, confirmó este miércoles que los análisis de ADN permitieron identificar a dos de las víctimas que se encontraban desaparecidas.

El fiscal Guillermo Beller informó que los restos humanos hallados en la vivienda del acusado, en la localidad de Maimará, corresponden a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro González.

Anachuri fue visto por última vez con vida el 25 de julio en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy, al tiempo que medía 1,80, de tez trigueña y ojos marrones, mientras que era una persona con discapacidad.

González se extravió el 4 de julio en el barrio Coronel Arias: era de tez blanca, tenía cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos con estrabismo, delgado y 1,55 de estatura.

El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacó que se trata de un "resultado significativo" para la investigación.

En este sentido, Beller agregó que los demás perfiles genéticos continúan bajo análisis a fin de constatar sus identidades.

Los otros damnificados que continúan desaparecidos son Juan Carlos González, (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este martes llegó a la provincia el equipo entomólogo forense que examinará los insectos en los huesos para determinar fechas.

También arribaron a Jujuy antropólogos con un georadar de Gendarmería para “detectar anomalías en el suelo o si hay algún elemento extraño, eso tanto en el domicilio, como en otros dos lugares investigados”, detalló Beller.

Jurado, de 37 años, está detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti por el delito de homicidio con ensañamiento.

El sospechoso cuenta con un frondoso prontuario delictivo: lo apresaron cuando tenía 17 años, luego en 2017 la Policía lo capturó por robo agravado y en 2018 por amenazas en ocasión de robo.

A su vez, fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel, aunque fue liberado en 2020.

Informe de Elisa Zamora.