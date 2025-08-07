FOTO: El fiscal confirmó que los restos hallados en la casa del presunto asesino serial son humanos

Los restos hallados en la casa de Matías Jurado, el hombre detenido con prisión preventiva por ser un presunto asesino serial en Jujuy, son humanos.

Así lo confirmó el fiscal Guillermo Beller en una conferencia de prensa donde dio a conocer las últimas novedades respecto a la causa que estremece a la provincia.

Según las declaraciones del fiscal, si bien los restos óseos siguen siendo analizados en el laboratorio, se ha confirmado la presencia de ADN humano en el domicilio de Jurado.

Además, se encontró una gran cantidad de piel, que podría corresponder a una oreja o una nariz, y el laboratorio de genética forense informó que el ADN es de un individuo masculino.

Beller indicó que ahora se iniciarán los cotejos para determinar si pertenece a alguno de los cinco desaparecidos —Jorge Omar Anachuri, Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60) y Sergio Alejandro Sosa (25)— o a otra persona, dejando abierta la posibilidad de que haya más víctimas.

De acuerdo a lo informado por el fiscal, en los rastrillajes realizados en la vivienda de Jurado se encontraron restos de piel, cartílagos y pelos.

Tras los primeros análisis se logró constatar que pertenecen a humanos, lo que acrecienta la hipótesis de que el acusado está detrás no solo de la desaparición de Anachuri, sino también de los otros mencionados y posiblemente más casos.

“Hay mucha más piel, se ha encontrado gran cantidad, la cual hemos hecho una división de la misma para poder hacer dos tipos de cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado porque estaba en el lugar donde comían los perros. Se ha perdido mucho ADN porque era una gran cantidad”, detalló Beller en conferencia.

Sobre este último punto, el fiscal remarcó que los restos se utilizaban para alimentar a las mascotas de Jurado: “Encontramos piel en los platos de comida de los perros del domicilio y también entendemos que Jurado alimentaba a otros animales del barrio”.

Además, se hallaron sierras y serruchos escondidos dentro de bloques, lo que sugiere un posible intento de ocultar evidencias.

Beller también mencionó el secuestro de teléfonos celulares en la vivienda, indicando que se está trabajando en determinar la titularidad de las líneas para verificar si alguna correspondía a una persona ajena al domicilio, y en la extracción y análisis de datos de los móviles que puedan arrojar información relevante.

Por el momento, solo se sabe que se tratan de restos humanos, y el próximo resultado de análisis de ADN será clave para establecer si pertenecen a alguno de los desaparecidos.

Como ocurrió con el caso de Diego Fernández Lima, el adolescente cuyos huesos fueron encontrados décadas después de su desaparición en Chacarita, Beller solicitó la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La conferencia, según confirmó el propio fiscal, se desarrolló en la calle Otero 232, en el barrio Centro. A su vez, Beller afirmó que el presunto asesino serial dijo que se dedicaba a la albañilería.

Este jueves, Jurado estará en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación para continuar con su informe psicológico. Además, el fiscal comentó que los expertos en psicología del Ministerio Público entrevistarán “al menor, que entendemos que puede decir mucho más”.

Por último, Beller destacó que el equipo de antropología forense a nivel nacional realiza excavaciones en la zona para evitar perder o contaminar cualquier evidencia que pueda ser útil posteriormente.

Informe de Elisa Zamora.