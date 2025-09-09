Conductor de aplicación mató a ciclista en José C. Paz y se entregó a las horas
La víctima, que volvía a su casa tras compartir el almuerzo con su familia, fue embestida por un conductor que circulaba en contramano.
09/09/2025 | 14:45Redacción Cadena 3
FOTO: Conductor de aplicación mató a ciclista en José C. Paz y se entregó horas después
Un brutal hecho de violencia vial sacudió este domingo al barrio Villa Iglesias de José C. Paz, donde un automovilista atropelló y mató a un joven ciclista de 30 años en la esquina de Arenales e Iglesias, a metros de la Ruta 197.
La víctima, que volvía a su casa tras compartir el almuerzo con su familia, fue embestida por un conductor que circulaba en contramano y que llevaba a una pasajera en el asiento trasero.
Tras el impacto, el chofer pasó por encima del ciclista, lo arrastró algunos metros y lo dejó agonizando en la calle. Vecinos corrieron a auxiliarlo, pero el hombre falleció en el lugar a causa de las graves heridas.
El conductor, lejos de asistir a la víctima, se subió nuevamente al vehículo y escapó a toda velocidad. La pasajera que viajaba en el auto, en estado de shock, pidió que frenara y al bajar corrió hacia los vecinos para advertir lo que había sucedido y realizar la denuncia.
Horas más tarde, y tras un intenso operativo que incluyó el seguimiento de cámaras del COM y el aporte de vecinos que registraron la patente, el acusado decidió entregarse a la Policía, consciente de la repercusión del caso.
En medios televisivos, su madre, Susana, expresó entre lágrimas: “Era un excelente padre, un excelente hijo, un excelente amigo. Vivía para su familia, me piden justicia”.
Finalmente, el conductor quedó detenido y a disposición de la Justicia, por lo que la fiscalía interviniente analiza las pruebas para imputarlo por homicidio agravado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un automovilista atropelló y mató a un ciclista en José C. Paz.
¿Quién fue la víctima? Un joven ciclista de 30 años que regresaba de un almuerzo familiar.
¿Cuándo sucedió el hecho? Ocurrió el domingo, en el barrio Villa Iglesias.
¿Dónde exactamente ocurrió? En la esquina de Arenales e Iglesias, cerca de la Ruta 197.
¿Cómo se entregó el conductor? Se entregó a la Policía tras un seguimiento de cámaras y gracias a la información de testigos.
[Fuente: Noticias Argentinas]