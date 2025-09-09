Conductor de aplicación mató a ciclista en José C. Paz y se entregó a las horas

FOTO: Conductor de aplicación mató a ciclista en José C. Paz y se entregó horas después

Un brutal hecho de violencia vial sacudió este domingo al barrio Villa Iglesias de José C. Paz, donde un automovilista atropelló y mató a un joven ciclista de 30 años en la esquina de Arenales e Iglesias, a metros de la Ruta 197.

La víctima, que volvía a su casa tras compartir el almuerzo con su familia, fue embestida por un conductor que circulaba en contramano y que llevaba a una pasajera en el asiento trasero.

Tras el impacto, el chofer pasó por encima del ciclista, lo arrastró algunos metros y lo dejó agonizando en la calle. Vecinos corrieron a auxiliarlo, pero el hombre falleció en el lugar a causa de las graves heridas.

El conductor, lejos de asistir a la víctima, se subió nuevamente al vehículo y escapó a toda velocidad. La pasajera que viajaba en el auto, en estado de shock, pidió que frenara y al bajar corrió hacia los vecinos para advertir lo que había sucedido y realizar la denuncia.

Horas más tarde, y tras un intenso operativo que incluyó el seguimiento de cámaras del COM y el aporte de vecinos que registraron la patente, el acusado decidió entregarse a la Policía, consciente de la repercusión del caso.

En medios televisivos, su madre, Susana, expresó entre lágrimas: “Era un excelente padre, un excelente hijo, un excelente amigo. Vivía para su familia, me piden justicia”.

Finalmente, el conductor quedó detenido y a disposición de la Justicia, por lo que la fiscalía interviniente analiza las pruebas para imputarlo por homicidio agravado.