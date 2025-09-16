En vivo

Sociedad

Concepción prohíbe transporte por apps como Uber y Didi: solo colectivos y taxis

La Municipalidad lanzó una ofensiva contra los servicios no autorizados, con controles estrictos y sanciones que incluyen incautación de vehículos; buscan regular el sector y proteger a los prestadores locales.

16/09/2025 | 15:36

FOTO: Concepción prohíbe transporte por apps como Uber y Didi: solo colectivos y taxis

  1.

    Audio. Concepción prohíbe transporte por apps como Uber y Didi: solo colectivos y taxis

    Viva la Radio

    Episodios

 La Municipalidad de Concepción intensificó sus medidas contra los servicios de transporte de pasajeros por aplicaciones digitales, declarando una prohibición explícita de su operación en el ejido urbano

En un comunicado oficial difundido esta mañana, el intendente local, Pablo Martínez, recordó a los ciudadanos que los únicos medios autorizados para el traslado de personas son los colectivos urbanos gestionados por la Cooperativa 9 de Julio y los taxis oficiales, identificados por su color blanco con capó y baúl amarillo. 

Esta determinación, enmarcada en la ordenanza municipal 1425, busca salvaguardar el ordenamiento del transporte local y garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad y fiscalización.

Desde el mediodía, inspectores de tránsito y transporte iniciaron operativos activos en las principales arterias de la ciudad, con énfasis en el centro y las zonas periféricas donde suelen concentrarse los servicios informales

"Cualquier vehículo sorprendido prestando servicios de transporte sin la debida autorización enfrentará sanciones inmediatas, que incluyen la incautación del rodado y el cobro de multas que oscilan entre 50.000 y 200.000 pesos, según la reincidencia", detalló el director de Transporte municipal, Ricardo Gómez, en una conferencia de prensa. 

Las autoridades aclararon que la medida no solo apunta a plataformas digitales como Uber o Didi, sino a cualquier prestación irregular que vulnere el monopolio regulado del servicio público

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Qué medida tomó la Municipalidad de Concepción? La Municipalidad de Concepción prohibió la operación de servicios de transporte de pasajeros por aplicaciones digitales en el ejido urbano.

¿Quién es el intendente que anunció la medida? El intendente local es Pablo Martínez.

¿Cuándo se implementaron los operativos de control? Los operativos de control comenzaron desde el mediodía.

¿Dónde se realizan los operativos de tránsito y transporte? Se realizan en las principales arterias de la ciudad, especialmente en el centro y zonas periféricas.

¿Por qué se tomó esta decisión? La decisión busca salvaguardar el ordenamiento del transporte local y garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad y fiscalización.

