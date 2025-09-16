Concepción prohíbe transporte por apps como Uber y Didi: solo colectivos y taxis

La Municipalidad de Concepción intensificó sus medidas contra los servicios de transporte de pasajeros por aplicaciones digitales, declarando una prohibición explícita de su operación en el ejido urbano.

En un comunicado oficial difundido esta mañana, el intendente local, Pablo Martínez, recordó a los ciudadanos que los únicos medios autorizados para el traslado de personas son los colectivos urbanos gestionados por la Cooperativa 9 de Julio y los taxis oficiales, identificados por su color blanco con capó y baúl amarillo.

Esta determinación, enmarcada en la ordenanza municipal 1425, busca salvaguardar el ordenamiento del transporte local y garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad y fiscalización.

Desde el mediodía, inspectores de tránsito y transporte iniciaron operativos activos en las principales arterias de la ciudad, con énfasis en el centro y las zonas periféricas donde suelen concentrarse los servicios informales.

"Cualquier vehículo sorprendido prestando servicios de transporte sin la debida autorización enfrentará sanciones inmediatas, que incluyen la incautación del rodado y el cobro de multas que oscilan entre 50.000 y 200.000 pesos, según la reincidencia", detalló el director de Transporte municipal, Ricardo Gómez, en una conferencia de prensa.

Radioinforme 3 Reclamo. Taxistas protestaron contra las apps de viajes pese a la aprobación en Córdoba La manifestación fue al mediodía frente a la Casa de Gobierno y culminó sin disturbios en la vieja Terminal de Ómnibus. Exigen a la Municipalidad más controles al funcionamiento de Uber y DiDi.

Las autoridades aclararon que la medida no solo apunta a plataformas digitales como Uber o Didi, sino a cualquier prestación irregular que vulnere el monopolio regulado del servicio público.

Informe de Gabriel Melián