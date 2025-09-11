CIPPEC impulsa un diálogo sobre futuro del trabajo y sistema previsional en Córdoba
El 23 de septiembre, CIPPEC reunirá a referentes de política, academia y producción en Córdoba para discutir la vinculación entre educación, empleo y previsión social, buscando un desarrollo inclusivo en Argentina.
11/09/2025 | 17:16Redacción Cadena 3
FOTO: CIPPEC presenta en Córdoba una hoja de ruta para transformar el futuro del trabajo
El próximo 23 de septiembre en la ciudad de Córdoba, CIPPEC convocará a especialistas y actores clave de la política, el sindicalismo, la academia y el sector productivo en una jornada que busca abrir un diálogo plural sobre dos temas estratégicos: cómo vincular de manera efectiva el sistema educativo con el mundo del trabajo y los sectores productivos, y cómo dar mayor previsibilidad al sistema previsional en un escenario de cambios demográficos.
También presentará una propuesta de reforma previsional orientada a garantizar sostenibilidad y equidad a largo plazo.
Reforma previsional: sostenibilidad y equidad de largo plazo
El primer espacio de debate arrancará a las 10 de la mañana, cuando se expondrá una propuesta de reforma integral del sistema previsional, con énfasis en garantizar sostenibilidad, equidad y cobertura. La iniciativa aborda las tensiones estructurales del sistema y los desafíos de una población que envejece, con el objetivo de asegurar previsibilidad en el largo plazo.
Formación + Producción + Empleo: una alianza estratégica para el desarrollo argentino
El segundo encuentro, el plato fuerte de la jornada, se realizará por la tarde. Allí se presentará una propuesta orientada a consolidar políticas públicas que acerquen la educación a las necesidades del trabajo y de la producción.
La estrategia apunta a generar oportunidades en los territorios, fortalecer capacidades locales y transformar el conocimiento en una herramienta concreta de desarrollo económico e inclusión social.
Una convocatoria plural
La jornada reunirá voces diversas que enriquecerán el intercambio de miradas y experiencias. Con esta hoja de ruta, CIPPEC busca abrir un espacio de diálogo estratégico sobre el futuro del trabajo y la seguridad social en la Argentina.
Empresas interesadas en apoyar este evento pueden escribir a [email protected]
