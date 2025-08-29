CIPPEC: Brechas de género en empleo reflejan desigualdades desde la adolescencia

Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expuso las persistentes brechas de género en el mercado laboral argentino: los hombres superan a las mujeres en participación, tiempo dedicado al trabajo remunerado y nivel de ingresos, mientras que las mujeres muestran una mayor proporción de empleo formal.

Estas diferencias, según expertos, reflejan desigualdades que se gestan desde la adolescencia y se profundizan a lo largo de la vida.

Bruno Muñoz, coordinador de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en diálogo con Cadena 3 explicó que las brechas de género en el empleo son un reflejo de desigualdades que comienzan temprano.

“Desde la adolescencia, las tareas de cuidado y domésticas recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. Las adolescentes dedican en promedio más de 4 horas diarias a estas labores, mientras que los varones destinan menos de 3. Esto impacta en su trayectoria educativa y en la elección de carreras”, señaló Muñoz.

Las mujeres, añadió, están subrepresentadas en disciplinas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que suelen ofrecer empleos mejor remunerados y de mayor formalidad.

El informe del INDEC destaca que las mujeres participan menos en el mercado laboral, enfrentan mayores tasas de desempleo y, cuando están empleadas, tienden a ocupar puestos con salarios más bajos o en sectores informales.

Esta situación se agrava por la carga de las tareas de cuidado, que equivalen a casi una tercera jornada laboral para las mujeres, limitando su desarrollo profesional y educativo.

“Las mujeres suelen tener carreras laborales más interrumpidas, lo que incide directamente en la brecha salarial y en el acceso a puestos jerárquicos”, afirmó Muñoz.

El peso del “techo de cristal” sigue siendo una barrera significativa. A pesar de que las mujeres pueden tener igual o mayor preparación académica que sus pares masculinos, el acceso a posiciones de liderazgo es más restringido para ellas, especialmente después de los 50 años.

“Las brechas se amplifican con la edad, y los puestos de decisión suelen ser ocupados por varones, incluso cuando las mujeres tienen formación similar”, indicó el experto.

Desde el CIPPEC, Muñoz subrayó la necesidad de un enfoque integral para abordar estas desigualdades. Entre las propuestas destacan la creación de un sistema de cuidados basado en tres pilares: licencias universales que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado, transferencias económicas para la niñez y adolescencia, y la ampliación de espacios de cuidado para la primera infancia.

“En Argentina, las licencias por paternidad son las más cortas de Sudamérica. Extenderlas y fomentar la corresponsabilidad es clave para reducir las brechas”, afirmó.

Además, políticas como la creación de centros de cuidado y lactarios en los lugares de trabajo han mostrado resultados positivos en algunas empresas, permitiendo a las mujeres compatibilizar mejor sus responsabilidades laborales y familiares.

Sin embargo, Muñoz destacó que no existe una única solución: “Se requiere una batería de políticas públicas con perspectiva de género, desde la infancia hasta la vejez, para garantizar equidad en el mercado laboral”.

Si bien la participación laboral de las mujeres ha aumentado en las últimas décadas, las brechas persisten.

La Encuesta de Uso del Tiempo del INDEC revela datos clave sobre la distribución desigual de las tareas de cuidado, lo que permite orientar políticas públicas. “Es fundamental contar con estadísticas continuas para actualizar estos diagnósticos y focalizar las intervenciones”, señaló Muñoz.

En el ámbito empresarial, algunas compañías han comenzado a implementar medidas para promover la igualdad, como espacios de cuidado en los lugares de trabajo.

Sin embargo, la transformación cultural necesaria para eliminar las brechas de género sigue siendo un desafío.

“Hemos avanzado, pero aún queda mucho por hacer para que la formación y el mérito sean los únicos factores que determinen el acceso a mejores empleos y salarios”, concluyó el coordinador del CIPPEC.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

España y la brecha salarial

La brecha salarial en España se sitúa en aproximadamente el 17%, lo que implica que los hombres ganan un 17% más que el sueldo medio anual de las mujeres.

Según datos recientes, el salario medio para un hombre es de 30.000 euros, mientras que para las mujeres es de 25.000 euros. Esta diferencia no se presenta de manera uniforme en toda la población activa, ya que afecta principalmente a jóvenes menores de 25 o 30 años, a personas mayores de 65 años que continúan trabajando y a ciudadanos extranjeros.

Desde el año 2015 ha mejorado bastante, en 7 puntos, es decir, que esa brecha era del 25% hace una década. A pesar de esta mejora, se estima que la brecha salarial no se eliminará por completo hasta el año 2050.

Respecto a la situación de la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, se estima que recién se va a reducir.

Desde 2021, las mujeres que han tenido menores aportes y salarios enfrentan pensiones más bajas que sus pares masculinos. Sin embargo, existe un complemento que busca equilibrar estas diferencias en la clase pasiva.

En el contexto europeo, la media de la brecha salarial es del 12%, siendo menor que en España, aunque sigue siendo un problema presente en el mundo desarrollado.

Entrevista de "Viva la Radio" y de Adrián Cragnolini