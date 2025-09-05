FOTO: Chubut: hombre fue detenido tras intentar secuestrar a un menor en Trelew

Un hombre de 43 años fue detenido por intentar secuestrar a un menor de edad que caminaba con su madre, aunque el niño se soltó por unos segundos y pretendió sustraerlo.

El hecho sucedió este viernes a las 7 en el barrio Oeste de Trelew, en la provincia de Chubut, cuando el hombre lo tomó del brazo e intentó ingresarlo a su domicilio, pero rápidamente la madre intervino y llamó a la Policía.

Según se supo en el Diario Jornada, el menor se adelantó unos metros en la vereda y ella logró ver como un hombre lo tomó del brazo e intentó ingresar a su domicilio creyendo que iba solo.

Finalmente, el sujeto quedará detenido a la espera de la audiencia de control de detención que se celebrará en las próximas horas.