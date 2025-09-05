Chubut: hombre fue detenido tras intentar secuestrar a un menor en Trelew
El hombre quedará detenido a la espera de la audiencia de control de detención.
05/09/2025 | 15:44Redacción Cadena 3
FOTO: Chubut: hombre fue detenido tras intentar secuestrar a un menor en Trelew
Un hombre de 43 años fue detenido por intentar secuestrar a un menor de edad que caminaba con su madre, aunque el niño se soltó por unos segundos y pretendió sustraerlo.
El hecho sucedió este viernes a las 7 en el barrio Oeste de Trelew, en la provincia de Chubut, cuando el hombre lo tomó del brazo e intentó ingresarlo a su domicilio, pero rápidamente la madre intervino y llamó a la Policía.
Según se supo en el Diario Jornada, el menor se adelantó unos metros en la vereda y ella logró ver como un hombre lo tomó del brazo e intentó ingresar a su domicilio creyendo que iba solo.
Finalmente, el sujeto quedará detenido a la espera de la audiencia de control de detención que se celebrará en las próximas horas.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Trelew? Un hombre de 43 años intentó secuestrar a un menor que caminaba con su madre.
¿Quién fue detenido? El detenido es un hombre de 43 años por el intento de secuestro.
¿Cuándo ocurrió el hecho? Este viernes a las 7 de la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En el barrio Oeste de Trelew, provincia de Chubut.
¿Qué acciones tomó la madre? La madre del menor intervino y llamó a la Policía para detener al hombre.
[Fuente: Noticias Argentinas]