Sociedad

Chubut: hombre fue detenido tras intentar secuestrar a un menor en Trelew

El hombre quedará detenido a la espera de la audiencia de control de detención.

05/09/2025 | 15:44Redacción Cadena 3

FOTO: Chubut: hombre fue detenido tras intentar secuestrar a un menor en Trelew

Un hombre de 43 años fue detenido por intentar secuestrar a un menor de edad que caminaba con su madre, aunque el niño se soltó por unos segundos y pretendió sustraerlo.

El hecho sucedió este viernes a las 7 en el barrio Oeste de Trelew, en la provincia de Chubut, cuando el hombre lo tomó del brazo e intentó ingresarlo a su domicilio, pero rápidamente la madre intervino y llamó a la Policía.

Según se supo en el Diario Jornada, el menor se adelantó unos metros en la vereda y ella logró ver como un hombre lo tomó del brazo e intentó ingresar a su domicilio creyendo que iba solo.

Finalmente, el sujeto quedará detenido a la espera de la audiencia de control de detención que se celebrará en las próximas horas.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Trelew? Un hombre de 43 años intentó secuestrar a un menor que caminaba con su madre.

¿Quién fue detenido? El detenido es un hombre de 43 años por el intento de secuestro.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Este viernes a las 7 de la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En el barrio Oeste de Trelew, provincia de Chubut.

¿Qué acciones tomó la madre? La madre del menor intervino y llamó a la Policía para detener al hombre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

