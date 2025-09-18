Cayó “El cyber chacal de Belgrano”: detuvieron a un hombre acusado de grooming
Está acusado de captación de menores a través de plataformas digitales.
18/09/2025 | 12:10Redacción Cadena 3
Un hombre, conocido como “El cyber chacal de Belgrano”, fue detenido en General Belgrano acusado de captar menores a través de plataformas digitales, investigación que tomó su curso hace casi un año.
La pesquisa inició a partir de un oficio judicial emitido por la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº8 de General Madariaga, el cual fue dirigido a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Chascomús, con la finalidad de determinar la existencia de un sujeto que se dedicaba a la comisión de los delitos de grooming.
En consecuencia, se dieron comienzo a las tareas investigativas, las cuales permitieron identificar, a través de la dirección de IP, “un domicilio ubicado sobre la calle 50 del partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, donde se llevarían a cabo las maniobras ilícitas aludidas”.
Con el total de material probatorio aportado por los uniformados, sumado a la declaración de una nueva víctima en cámara Gesell, el Juzgado de Garantías Nº5 de Dolores, a cargo de Christian Gasquet, ordenó el allanamiento del inmueble donde se logró la detención del involucrado.
En el lugar, según destaca el parte de la Policía Federal enviado a la agencia Noticias Argentinas, se incautaron una notebook, un disco rígido y un celular, el cual es de vital importancia para la causa.
El aprehendido, argentino de 37 años, quedó junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 26.904 (Grooming), que regula la Captación de Menores por Medios Tecnológicos con fines Sexuales.
El procedimiento fue fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional y llevado a cabo por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).
[Fuente: Noticias Argentinas]