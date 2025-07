Caso Melmann: condenado pide libertad condicional 24 años después del femicidio

Oscar Echenique, uno de los policías bonaerenses condenados a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada el 4 de febrero de 2001, en la ciudad balnearia de Miramar, volvió a pedir acceder la libertad condicional, mientras que la familia manifestó: “Sentimos indignación”.

El padre de la víctima, Gustavo Melmann, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas e indicó que el 12 de agosto se realizará una audiencia virtual a las 8:30 para debatir la solicitud del asesino.

Echenique recibió la máxima pena en septiembre de 2002 por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa” y se encuentra detenido en la cárcel de Batán.

Melmann resaltó que no es la primera vez que los culpables reclaman este beneficio: “Cada tres o cuatro meses están pidiendo distintas libertades, por ejemplo, la libertad asistida y la integración familiar”.

Sin embargo, el hombre destacó que “siempre apelaron” y la Justicia revocó esas medidas, pero lamentó que se repitan estas situaciones: “Sentimos indignación, no quiero reiterar todas las barbaridades que le hicieron a Natalia”.

“Esto fue un crimen de Estado porque participaron efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires así que deben cumplir hasta el último día y más la sentencia”, añadió Gustavo.

En tanto, la madre de Natalia, Laura Calampuca, exigió que el juez de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata, Ricardo Perdichizzi, no le conceda libertad condicional a Echenique: “Ojalá no lo deje”.

Echenique fue beneficiado con salidas transitorias en 2024: el uniformado tiene permitido circular en la vía pública los primeros domingos de cada mes entre las 8 y las 20.

Ricardo Anselmini gozó de la medida judicial y podía salir los domingos cada dos semanas, pero en octubre del año pasado la Justicia revocó ese fallo.

El ex comisario había sido filmado por vecinos mientras caminaba por una plaza, cuando se dirigía al almacén del barrio.

La familia no podrá presenciar las extracciones de sangre

La Justicia de Garantías rechazó el pedido de la familia de la damnificada para que participe de los análisis forenses del viernes 15 de agosto a los oficiales Osvaldo Alfredo Sissi, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez.

Se trata de los cotejos que se llevarán a cabo en la sede de la Asesoría Pericial de Mar del Plata, emplazada en Almirante Brown 1762, y que se van a comparar con el quinto rastro genético hallado en el cuerpo de la joven.

Calampuca expresó su bronca por la decisión de la Justicia: “Al ampararnos en la Ley de Víctimas vamos igual y que se atrevan a echarnos”.

“Los otros (el ex comisario Merillo, sargento Borra y el comisario mayor Oroz Mieres) no tuvieron problema en que concurramos”, remarcó la mujer, quien apuntó contra la defensora de los presuntos implicados, Patricia Perelló, al considerar que es una “rapiña” de su parte a raíz de que el 15/8 es feriado no laborable: “Que no cambien la fecha”.

Un hombre de 60 años, que se encuentra radicado en la ciudad de Trenque Lauquen, fue evaluado en febrero.

El femicidio

Natalia Melmann fue encontrada bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino”, en Miramar, y la autopsia reveló que la damnificada fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Oscar Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El ex convicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el secuestro, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.