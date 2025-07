Caso Maradona: se define la suerte de la jueza Julieta Makintach

La Presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires convocó a los integrantes del tribunal para este jueves con el objetivo de analizar la situación de la ex magistrada Julieta Makintach, quien estaba a cargo del juicio por la muerte de Diego Maradona, pero renunció tras el escándalo originado por la realización de un documental que incluía los pormenores del caso.

Por lo tanto, los integrantes del tribunal se reunirán este jueves, a partir de las 11, en un encuentro que debería definir si se avanza, o no, con el proceso disciplinario contra la ex magistrada, quien ya renunció a su puesto, pero aún no le aceptaron la dimisión.

Más allá de haber presentado su renuncia, Makintach fue apartada preventivamente, mientras que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aún no se expidió al respecto, aunque su decisión será determinante para el futuro institucional de la magistrada.

La magistrada se desempeñaba en el Departamento Judicial de San Isidro, aunque se vio forzada a renunciar a fines del mes pasado, cuando salió a la luz el escándalo por la grabación no autorizada de un documental llamado “Justicia Divina”, y en el cual la jueza era una de las protagonistas,

Si bien en un principio Makintach negó los hechos, finalmente los investigadores hallaron pruebas contundentes, como los videos en los cuales quedaba totalmente expuesta, y decidió dejar su cargo.

La carta de renuncia fue presentada por el abogado de la jueza, Darío Saldaño, tras el comienzo de la primera audiencia del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados que se realizó en el palacio legislativo de la calle 51, entre 7 y 8 de La Plata, en la que se votó a favor de que Makintach se aparte de su cargo.

“Vengo por el presente, en mi carácter de letrado patrocinante de la Dra. Julieta Makintach por ante el Jurado de Enjuiciamiento, por su expreso pedido y mandato vengo a acompañar la carta de dimisión, con firma ológrafa de la Magistrada, solicitando se imprima la celeridad que ha acompañado el devenir del presente”, dice el documento presentado por Saldaño.

Según explicó el letrado en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, “es una decisión reflexionada y evaluada en conjunto con su familia y nosotros”.

El escándalo se generó luego de que trascendieran videos que muestran a la jueza mientras camina por los pasillos de los Tribunales de San Isidro, al tiempo que brindaba una entrevista en su despacho. También trascendieron imágenes de cámaras ocultas que filmaron el desarrollo de una de las audiencias.

Después de la anulación del juicio, el caso Maradona ya tiene nuevo tribunal: será el número 7 de San Isidro, seleccionado por sorteo. Lo integran Roberto Gaig, Alejandro Lago y Alberto Ortolani.