Caso Maradona: Luque apelará los rechazos a jefes por temor a parcialidad

Los abogados de Leopoldo Luque, el médico acusado en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, confirmaron que apelarán los rechazos a las recusaciones de los jueces Alberto Gaig y Pablo Rolón al considerar que hubo un "interés anticipado" por parte de ambos magistrados luego de que concurrieran al sorteo del tribunal que asumió la reanudación del debate.

Francisco Oneto, integrante del equipo de defensores de Luque, habló con la agencia Noticias Argentinas y confirmó que este miércoles al mediodía presentarían el escrito para apelar los rechazos a las recusaciones de los jueces.

Al ser consultado sobre la medida dictaminada hace una semana por los colegas Alberto Ortolani, Gonzalo Aquino y Marcela López Ramos, Oneto se mostró disconforme al asegurar que “están infundados” y “usan eufemismos”.

“Lo bueno de la audiencia es que nos dieron la razón en que las causales de recusación son taxativas, es decir, no estás limitado por el art 48 del Código Penal, sino que se puede recusar por certero temor de parcialidad al contrario de lo que decían Rolón y Gaig”, destacó.

Frente al rechazo, en las próximas horas los defensores del médico harán una presentación formal en la cuál apelarán lo dictaminado: “Después puede pasar que se admita el recurso o que la Cámara revoque la decisión”.

“Si admiten el recurso se va el expediente a la Cámara; si revocan la decisión sortean nuevos jueces, salvo que alguno recurra a Casación; y si confirman lo recurrido por nosotros vamos a ir a Casación”, expuso a NA.