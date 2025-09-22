Caso Diego Fernández Lima: la fiscalía reiteró pedido de indagar a Cristian Graf

El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, solicitó nuevamente que se indague por los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia” a Cristian Graf, el ex compañero de escuela de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 y cuyos huesos se hallaron 40 años más tarde en la vivienda familiar del sospechoso en Coghlan.

López Perrando destacó que “el delito encubierto es el homicidio de Diego Fernández” y que, si bien aún “no es posible atribuir autoría determinada, sí resulta claro que el homicidio ocurrió en el interior de la finca donde se encontraron los restos”.