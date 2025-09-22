En vivo

Caso Diego Fernández Lima: la fiscalía reiteró pedido de indagar a Cristian Graf

El fiscal insistió que, luego del hallazgo de los restos óseos, el sospechoso “llevó a cabo una serie de maniobras unívocas” para encubrir el hecho.

22/09/2025 | 12:43Redacción Cadena 3

FOTO: Caso Diego Fernández Lima: la fiscalía reiteró pedido de indagar a Cristian Graf

El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, solicitó nuevamente que se indague por los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia” a Cristian Graf, el ex compañero de escuela de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 y cuyos huesos se hallaron 40 años más tarde en la vivienda familiar del sospechoso en Coghlan.

López Perrando destacó que “el delito encubierto es el homicidio de Diego Fernández” y que, si bien aún “no es posible atribuir autoría determinada, sí resulta claro que el homicidio ocurrió en el interior de la finca donde se encontraron los restos”.

Lectura rápida

¿Qué solicitó el fiscal? El fiscal solicitó que se indague a Cristian Graf por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

¿Quién es Cristian Graf? Cristian Graf es el ex compañero de escuela de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984.

¿Qué se halló recientemente? Se hallaron los restos óseos de Diego Fernández Lima en la vivienda familiar de Cristian Graf.

¿Dónde se encontraron los restos? Los restos se encontraron en la vivienda familiar de Cristian Graf en Coghlan.

¿Cuál es el delito encubierto? El delito encubierto es el homicidio de Diego Fernández Lima.

[Fuente: Noticias Argentinas]

