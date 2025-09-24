Caso Bastian: pidieron que el policía sea declarado culpable por homicidio simple
El oficial está imputado por matar al menor mientras se defendía de motochorros que lo asaltaron en Wilde.
24/09/2025 | 17:52Redacción Cadena 3
La fiscalía y la querella solicitaron que el policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo, acusado de matar a Bastian Escalante Montoya en la localidad bonaerense de Wilde, sea declarado culpable por el delito de homicidio simple con dolo eventual agravado por el uso de armas.
Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que durante la lectura de alegatos los particulares damnificados y la fiscal de juicio solicitaron que se reconozca la responsabilidad del uniformado en el asesinato del menor de 10 años.
Por su parte, la defensa pidió que se lo declare culpable por homicidio doloso.
Los miembros del jurado deliberan el veredicto en el Tribunal Oral N°4 de Avellaneda y darían a conocerlo en las próximas horas.
García Tonzo llega al debate sindicado por homicidio simple con dolo eventual e intento de homicidio en exceso de legítima defensa.
[Fuente: Noticias Argentinas]