En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Agostina Brunetti

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Caso Bastian: pidieron que el policía sea declarado culpable por homicidio simple

El oficial está imputado por matar al menor mientras se defendía de motochorros que lo asaltaron en Wilde.

24/09/2025 | 17:52Redacción Cadena 3

FOTO: Caso Bastian: pidieron que el policía sea declarado culpable por homicidio simple

La fiscalía y la querella solicitaron que el policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo, acusado de matar a Bastian Escalante Montoya en la localidad bonaerense de Wilde, sea declarado culpable por el delito de homicidio simple con dolo eventual agravado por el uso de armas.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que durante la lectura de alegatos los particulares damnificados y la fiscal de juicio solicitaron que se reconozca la responsabilidad del uniformado en el asesinato del menor de 10 años.

Por su parte, la defensa pidió que se lo declare culpable por homicidio doloso.

Los miembros del jurado deliberan el veredicto en el Tribunal Oral N°4 de Avellaneda y darían a conocerlo en las próximas horas.

García Tonzo llega al debate sindicado por homicidio simple con dolo eventual e intento de homicidio en exceso de legítima defensa.

Lectura rápida

¿Quién es el acusado? El acusado es el policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo.

¿Qué delito se le imputa? Se le imputa el delito de homicidio simple con dolo eventual agravado por el uso de armas.

¿Qué sucedió en Wilde? Un menor de 10 años, Bastian Escalante Montoya, fue asesinado durante un incidente de asalto.

¿Qué pide la defensa? La defensa solicita que se declare culpable a García Tonzo por homicidio doloso.

¿Dónde se lleva a cabo el juicio? El juicio se realiza en el Tribunal Oral N°4 de Avellaneda.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho