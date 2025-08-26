Cambio en el huso horario: ¿qué hacer con los relojes?

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del diputado Julio Cobos para modificar el huso horario de Argentina, reavivando un debate que podría transformar la rutina diaria de millones de personas.

La iniciativa, que ahora espera la aprobación del Senado, propone atrasar los relojes 60 minutos, pasando del actual huso -03 GMT al histórico -04 GMT, utilizado durante gran parte del siglo XX.

El objetivo es alinear la hora civil con el ciclo solar, optimizando el uso de la luz natural y reduciendo el consumo eléctrico, especialmente en invierno, cuando el horario actual exige más iluminación artificial.

El cambio implicaría que amaneceres y atardeceres ocurran una hora después según los relojes, afectando horarios de trabajo, clases y transporte público

Expertos advierten que la transición podría generar confusión inicial, con posibles desajustes en trenes, vuelos y sistemas digitales que requerirán ajustes manuales.

Experiencias internacionales sugieren que la adaptación completa a un nuevo huso horario puede tomar semanas, ya que ciudadanos y servicios públicos se acostumbran a la nueva rutina.

La recomendación oficial, de aprobarse la ley, será revisar relojes y coordinar cambios en hogares, empresas y organismos públicos.

El debate sobre el huso horario no es nuevo en Argentina. Desde 1969, el país adoptó el -03 GMT de forma estable, con interrupciones temporales para horarios de verano.

Sin embargo, sectores críticos han cuestionado este huso, argumentando que desalinea el reloj con el ciclo natural de luz, aumentando el consumo energético.

El proyecto de Cobos busca revertir esta situación, apoyándose en estudios que destacan los beneficios energéticos de volver al -04 GMT.

Sin embargo, no todos están de acuerdo: el especialista en Medicina del Sueño, Facundo Nogueira, calificó el cambio como “una locura”, advirtiendo sobre posibles aumentos en casos de insomnio debido al impacto en los ritmos biológicos.

La diversidad geográfica de Argentina complica aún más la discusión. Con 20 grados de longitud entre sus extremos este y oeste, equivalente a 80 minutos de diferencia en exposición solar, el cambio de huso afectará de manera distinta a cada región.

Mientras el proyecto avanza hacia el Senado, los argentinos se preparan para un posible ajuste que no solo cambiará la hora en sus relojes, sino también la forma en que organizan su día a día.

Si se convierte en ley, la transición demandará paciencia y coordinación para minimizar inconvenientes y aprovechar los beneficios de un horario más alineado con el sol.