Sociedad

Cae banda narco con casi 900 pastillas de éxtasis en Rosario

La Policía Federal también detuvo a cuatro personas, tras realizar seis allanamientos en diferentes domicilios.

21/09/2025 | 08:33Redacción Cadena 3

FOTO: Cae banda narco con casi 900 pastillas de éxtasis en Rosario

En la previa de una concurrida fiesta electrónica que se celebró en la ciudad de Rosario, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló este sábado una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas. El operativo culminó con el secuestro de casi 900 pastillas de éxtasis y la detención de cuatro personas que, según las autoridades, se preparaban para comercializar las sustancias.

Los agentes de la División Antidrogas de la PFA realizaron la operación luego de una investigación que se inició en enero. Según confirmaron, los investigadores se infiltraron en grupos de mensajería de las plataformas Telegram y Zangi, que la banda utilizaba para sus operaciones. A partir de esto, se estableció el modus operandi de los narcotraficantes.

De acuerdo con la información brindada, los efectivos realizaron seis allanamientos en domicilios ubicados en las calles Italia, Paraguay, España, Zeballos, Urquiza y Coussirat. Según la hipótesis que manejaron los investigadores, los ahora detenidos almacenaban sustancias destinadas al consumo en eventos de música electrónica, como la fiesta del DJ Øostil que se celebró en el Metropolitano.

Los allanamientos confirmaron las presunciones de los agentes, quienes incautaron 886 pastillas de éxtasis con diferentes logos, 170 gramos de cristales de presunto MDMA, casi 100 dosis de LSD, 28 gramos de cocaína y una significativa cantidad de cogollos de marihuana.

Entre las sustancias identificadas, las autoridades también confirmaron la presencia de cóctel conocido como “tussi” o cocaína rosa, dos frascos de ketamina y un anestésico veterinario que también se emplea como droga recreativa. Los cuatro detenidos quedaron a disposición del fiscal federal Santiago Alberdi.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Se desarticuló una banda narco que comercializaba drogas sintéticas.

¿Quiénes participaron en la operación? La operación fue realizada por la Policía Federal Argentina (PFA).

¿Cuándo tuvo lugar el operativo? El operativo se llevó a cabo el sábado previo a una fiesta electrónica.

¿Dónde se realizaron los allanamientos? Se realizaron en calles Italia, Paraguay, España, Zeballos, Urquiza y Coussirat.

¿Por qué se realizó la investigación? Se inició en enero y buscaba desarticular la venta de drogas sintéticas en eventos de música electrónica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

