FOTO: Buscan de manera desesperada a un peligroso acosador en Tucumán que se sacó la tobillera electrónica

Un peligroso acosador de Tucumán es buscado de manera intensa luego de sacarse la tobillera electrónica y darse a la fuga previo a una audiencia. Federico Adrián Punturo está acusado de hostigar durante más de una década a una joven, a quien ahora le impusieron custodia.

El caso se dio inicio en noviembre de 2024 cuando la víctima, cansada del acoso, reveló de manera pública el calvario que vivió durante 12 años y el temor al no saber si iba a seguir viva.

De este modo, se dio inicio a una investigación y se comprobó que Punturo había desobedecido la orden que le prohibía acercarse a la denunciante, la cual fue dictaminada por el Juzgado Civil V de Familia.

Frente a este escenario se dictaminó su prisión preventiva por 40 días y posteriormente se resolvió un acuerdo de probation por tres años, en el cual el acusado debería respectar reglas de conducta estrictas.

Entre las reglas a cumplir se encontraban residir en Santiago del Estero bajo supervisión de un pastor, prohibición de ingresar a Tucumán sin autorización judicial, uso obligatorio de pulsera de rastreo, tratamiento psicológico y abstinencia de drogas y alcohol, sumado a reparación económica a la víctima y tareas comunitarias semanales y asistencia a cursos de género.

Aun así, las alarmas se encendieron en Tucumán cuando las autoridades confirmaron que Punturo se arrancó la tobillera electrónica y que, antes de presentarse a la audiencia virtual para dar respuesta a este accionar, dijo que tenía problemas técnicos para conectarse y luego se fugó, informaron desde el medio Contexto.

Frente a este hecho, la defensa de la víctima solicitó una orden de captura y reforzar su protección, ambas medidas autorizadas.