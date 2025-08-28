En vivo

Sociedad

Bomberos combaten un importante incendio en Los Reartes

Roberto Schreiner, vocero del Plan de Manejo del Fuego indicó a Cadena 3 que el fuego "está quemando pastizales y monte bajo, pero ya entró a una parte donde hay coníferas". 

28/08/2025 | 17:12

FOTO: incendio en Los Reartes. (Foto:Córdoba Interior informa)

  1.

    Audio. Bomberos combaten un importante incendio en Los Reartes

    Viva la Radio

    Episodios

Un importante incendio forestal afecta a Los Reartes, en el Valle de Calamuchita, Córdoba y es combatido intensamente por los bomberos.

El clima de este jueves en Córdoba, con viento norte y altas temperaturas, complica la situación.

Roberto Schreiner, vocero del Plan de Manejo del Fuego indicó a Cadena 3 que el fuego "está quemando pastizales y monte bajo, pero ya entró a una parte donde hay coníferas".

Los bomberos voluntarios de la regional 7, junto con cuarteles de la agrupación Serrana y personal de TAC, trabajan en conjunto para controlar el fuego.

Hay cuatro aviones en vuelo: dos del sistema provincial de la Dirección Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

El Ministerio de Seguridad ya emitió alerta a la población, indicando que se encuentra en "alerta extremo por incendios forestales".

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo en Los Reartes? Un importante incendio forestal afecta la zona.

¿Quiénes están combatiendo el incendio? Los bomberos voluntarios de la regional 7, la agrupación Serrana y personal de TAC.

¿Cuándo se reportó el incendio? Este jueves, en un contexto de altas temperaturas y viento norte.

¿Dónde se localiza el incendio? En Los Reartes, dentro del Valle de Calamuchita, Córdoba.

¿Por qué es complicado el combate del fuego? Las condiciones climáticas, con viento y altas temperaturas, complican la situación.

