Bomberos combaten un importante incendio en Los Reartes

Un importante incendio forestal afecta a Los Reartes, en el Valle de Calamuchita, Córdoba y es combatido intensamente por los bomberos.

El clima de este jueves en Córdoba, con viento norte y altas temperaturas, complica la situación.

Roberto Schreiner, vocero del Plan de Manejo del Fuego indicó a Cadena 3 que el fuego "está quemando pastizales y monte bajo, pero ya entró a una parte donde hay coníferas".

Los bomberos voluntarios de la regional 7, junto con cuarteles de la agrupación Serrana y personal de TAC, trabajan en conjunto para controlar el fuego.

Hay cuatro aviones en vuelo: dos del sistema provincial de la Dirección Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

El Ministerio de Seguridad ya emitió alerta a la población, indicando que se encuentra en "alerta extremo por incendios forestales".

Informe de Gonzalo Carrasquera.