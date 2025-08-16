Baja presión de agua en Rosario: problemas en la estación de rebombeo
Afecta a barrios del Centro, Sur y Sudoeste de Rosario por un desperfecto en la estación de rebombeo C.
16/08/2025 | 12:18Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Trabajan para normalizar la presión tras falla en rebombeo.
Un desperfecto en una de las bombas de la estación de rebombeo C provocó este sábado una baja presión de agua en distintos barrios de Rosario, informó Aguas Santafesinas. La estación, ubicada en la intersección de Italia y Ocampo, es la encargada de impulsar el suministro desde el centro hacia el sur de la ciudad.
Según precisaron desde la empresa, el problema no genera un corte total del servicio, pero sí puede afectar la presión del agua en los hogares de las zonas Centro, Sur y Sudoeste. Los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la reparación de la bomba para restablecer la normalidad lo antes posible.
Si bien no se informó un tiempo estimado de finalización de los trabajos, desde Aguas Santafesinas aseguraron que la prioridad es resolver el desperfecto cuanto antes y minimizar las molestias a los usuarios. La empresa instó a los vecinos a tomar precauciones en caso de necesitar un caudal constante de agua para actividades esenciales.
