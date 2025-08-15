La EPE detectó 15 mil conexiones clandestinas en lo que va del año

La Empresa Provincial de Energía (EPE) detectó casi 15,000 conexiones clandestinas en el transcurso de 62,000 inspecciones realizadas en lo que va del año, lo que representa una tasa de irregularidades del 24 a 25%. Anahí Rodríguez, presidenta de la EPE, confirmó estos números y destacó que esta situación implica un ahorro de aproximadamente un millón y medio de dólares para la empresa.

"Estamos hablando de conexiones con prácticas delictivas que atraviesan a toda la sociedad", expresó Rodríguez, aludiendo a la variedad de usuarios involucrados, que incluyen desde particulares hasta comercios y hoteles. Un caso emblemático se registró en Rosario, donde un edificio en el microcentro contaba con nueve conexiones clandestinas.

Rodríguez también mencionó que, tras la detección de irregularidades, los usuarios suelen alegar desconocimiento sobre la situación. "En la mayoría de los casos, dicen no estar al tanto de la irregularidad que nosotros detectamos", comentó. Sin embargo, la EPE procede a cortar el servicio y posteriormente cobra el consumo estimado no pagado, además de presentar denuncias penales.

La presidenta de la EPE enfatizó la importancia de intensificar los controles, señalando que "lamentablemente nos encontramos con estos hechos" y que "hemos triplicado la capacidad de controles a lo largo de estos seis meses". También advirtió que estas prácticas no solo perjudican a la empresa, sino que afectan a todos los ciudadanos al comprometer la calidad del servicio eléctrico.

Rodríguez instó a la ciudadanía a participar en la denuncia de irregularidades, asegurando que "la denuncia que ellos produzcan es totalmente anónima". Los ciudadanos pueden realizar denuncias a través de la página web de la EPE o llamando a su línea 0800.

En otro tema, la EPE anunció un cambio en el cuadro tarifario que impactará en las facturas de los usuarios a partir de octubre, con un aumento estimado de 1,800 a 1,900 pesos mensuales. Este ajuste se debe a la desregulación del mercado eléctrico nacional y la quita de subsidios. "No estamos hablando específicamente de un aumento que tenga que ver con la operatividad de la EPE", aclaró Rodríguez.

Entrevista de Fernando Carrafiello.