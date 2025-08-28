En vivo

Sociedad

Asesinato de Mariano Barbieri en Palermo: el acusado recibió la pena de 19 años de prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 dio a conocer este jueves el veredicto.

28/08/2025 | 13:24Redacción Cadena 3

FOTO: Asesinato de Mariano Barbieri en Palermo: el acusado recibió la pena de 19 años de prisión

Isaías José Suárez, el hombre que asesinó a Mariano Barbieri en el barrio porteño de Palermo, fue condenado a 19 años de prisión por ser acusado de homicidio agravado criminis causae.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 dio a conocer este jueves el veredicto contra el ladrón que asesinó a Barbieri para ocultar el delito previo, es decir, el robo de su celular.

Lectura rápida

¿Quién fue condenado? El condenado fue Isaías José Suárez.

¿Por qué fue condenado? Su condena fue por homicidio agravado criminis causae.

¿Qué pena recibió? Recibió una pena de 19 años de prisión.

¿Qué tribunal emitió el veredicto? El veredicto fue emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11.

¿Cuándo se dio a conocer el veredicto? El veredicto se dio a conocer el jueves.

[Fuente: Noticias Argentinas]

