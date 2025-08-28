FOTO: Asesinato de Mariano Barbieri en Palermo: el acusado recibió la pena de 19 años de prisión

Isaías José Suárez, el hombre que asesinó a Mariano Barbieri en el barrio porteño de Palermo, fue condenado a 19 años de prisión por ser acusado de homicidio agravado criminis causae.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 dio a conocer este jueves el veredicto contra el ladrón que asesinó a Barbieri para ocultar el delito previo, es decir, el robo de su celular.