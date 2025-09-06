FOTO: Aprehenden a un hombre con más de un centenar de dosis de cocaína

El comisario inspector Gustavo Cabrera informó que durante recorridos preventivos dispuestos por el Comando Superior a los fines de brindar seguridad a los pobladores de Zona 3 de la Unidad Regional Norte, efectivos de la Comisaría Villa Mariano Moreno de Tucumán secuestraron cocaína y aprehendieron a un joven que circulaba en una moto.

“En el ámbito de la localidad de Las Talitas, en la zona de El Colmenar, se identificó un ciudadano que conducía una motocicleta para realizarle un control de rutina. Al solicitarle que exhiba los elementos que tenía en su poder, se le encontró una media que contenía 133 “ravioles” de cocaína, lo que fue confirmado por la prueba de campo”, explicó.

El causante, un hombre mayor de edad, quedó aprehendido a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR). Además se le secuestró el teléfono celular, la motocicleta y una suma de dinero.

Finalmente, el jefe policial destacó que estos controles se realizan siguiendo lo que solicitá el gobernador, a través del ministerio de Seguridad para combatir el narcomenudeo y reforzar la seguridad.