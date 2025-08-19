En vivo

Sociedad

ANMAT advirtió sobre la detección de gusanos en envases de tomate triturado

Se trata de la caja de 500g. ¿Cuál es el lote afectado y cómo reconocer el envase para no consumirlo? 

19/08/2025 | 08:19Redacción Cadena 3

FOTO: Puré de tomates.

Tras la alerta sanitaria emitida por la ANMAT por la presencia de cuerpos extraños en un lote de tomate triturado de la marca Marolio, resulta fundamental para los consumidores poder identificar el producto específico para evitar su consumo.

El organismo pidió no ingerir el producto del lote L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027. El producto es el tomate triturado de 500 gramos, que se presenta en un envase de cartón.

Cómo reconocer el envase del lote afectado

Para que la población pueda identificar fácilmente el producto en sus alacenas o en las góndolas, a continuación se detallan las características del envase del lote bajo investigación, en el cual se detectó la presencia de lo que serían gusanos (microstomum sp).

Producto: Tomate Triturado.

Marca: Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente.

Envase: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos.

Colores: Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos.

Señas particulares: El frente del envase lleva el sello de producto "Sin TACC" (libre de gluten). En uno de los laterales se lee "Producto de Mendoza".

La ANMAT reitera su recomendación a la población de abstenerse de consumir el producto del lote L25114 y solicita a quienes lo expendan que cesen su comercialización de forma inmediata.

Lectura rápida

¿Qué alerta emitió la ANMAT? La ANMAT emitió una alerta sanitaria por la presencia de cuerpos extraños en un lote de tomate triturado de Marolio.

¿Cuál es el lote afectado? El lote afectado es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027.

¿Qué características tiene el envase del producto? El envase es una caja de cartón tipo Tetra Pak de 500 gramos, con colores verde y rojo, y una imagen de tomates frescos.

¿Qué recomienda la ANMAT a los consumidores? La ANMAT recomienda a la población abstenerse de consumir el producto del lote L25114.

¿Qué deben hacer los vendedores del producto? La ANMAT solicita a quienes expendan el producto que cesen su comercialización de forma inmediata.

