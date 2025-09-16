En vivo

Sociedad

Alta Gracia: atropelló a una mujer de 84 años, huyó del lugar y lo detuvieron

El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó imputado como supuesto autor del delito de "lesiones culposas agravadas por la fuga del autor y omisión de socorro a la víctima".

16/09/2025 | 15:01Redacción Cadena 3

FOTO: El momento en que el motociclista atropella a la mujer. (Foto: AG Noticias)

Un hombre de 33 años fue detenido este martes en la localidad de Alta Gracia, Córdoba, acusado de atropellar a una mujer de 84 años y darse a la fuga sin prestarle auxilio. 

El arresto se llevó a cabo en el marco de un allanamiento realizado por personal policial de la Departamental Santa María en un domicilio ubicado en el barrio Cafferata.

El incidente ocurrió durante el pasado fin de semana en Av. del Libertador al 1.900, cuando el sospechoso, circulando en una motocicleta Appia 110cc, habría embestido a la víctima, causándole heridas. 

Tras el impacto, el motociclista abandonó la escena, dejando a la mujer de 84 años sin asistencia en el lugar del accidente.

Gracias a las tareas investigativas realizadas por la Policía, se identificó al presunto responsable y se procedió al allanamiento de su vivienda. 

Durante el operativo, las autoridades secuestraron la motocicleta presuntamente utilizada en el siniestro, así como un teléfono celular que podría aportar pruebas al caso.

El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó imputado como supuesto autor del delito de "lesiones culposas agravadas por la fuga del autor y omisión de socorro a la víctima". Actualmente, permanece a disposición del magistrado interviniente, quien determinará los pasos a seguir en la investigación.

