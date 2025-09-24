En vivo

Sociedad

Alerta meteorológica hoy por vientos fuertes: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este miércoles por viento fuerte en varias zonas del país.

24/09/2025 | 07:14Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta meteorológica por vientos fuertes.

El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

FOTO: Alerta meteorológica por vientos fuertes.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Catamarca, Chubut, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, La Pampa y Santa Cruz.

Según el organismo, “el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".

Lectura rápida

¿Qué se mantiene este miércoles en varias zonas del país? El mal clima.

¿Quién renovó las alertas por viento fuerte? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué tipo de alerta se emitió? Un alerta amarillo.

¿En qué provincias se mantiene la alerta? En Catamarca, Chubut, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, La Pampa y Santa Cruz.

¿Qué velocidades alcanzarán los vientos según el SMN? Entre 35 y 55 km/h, con ráfagas de hasta 80 km/h.

