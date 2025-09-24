Alerta meteorológica hoy por vientos fuertes: las provincias afectadas

El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

FOTO: Alerta meteorológica por vientos fuertes.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Catamarca, Chubut, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, La Pampa y Santa Cruz.

ALERTA DE VIENTOS ???



??? Desde la tarde de hoy hasta la tarde del viernes, se prevé la presencia de vientos fuertes que podrían superar los 85km/h y la probabilidad de disminución de visibilidad por polvo en suspensión.



?? Las condiciones favorecerían un riesgo de incendio… pic.twitter.com/kABZry2uJW — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 24, 2025

Según el organismo, “el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".