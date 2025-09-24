Alerta meteorológica hoy por vientos fuertes: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este miércoles por viento fuerte en varias zonas del país.
24/09/2025 | 07:14Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta meteorológica por vientos fuertes.
El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Catamarca, Chubut, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, La Pampa y Santa Cruz.
ALERTA DE VIENTOS ???— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 24, 2025
??? Desde la tarde de hoy hasta la tarde del viernes, se prevé la presencia de vientos fuertes que podrían superar los 85km/h y la probabilidad de disminución de visibilidad por polvo en suspensión.
?? Las condiciones favorecerían un riesgo de incendio… pic.twitter.com/kABZry2uJW
Según el organismo, “el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".
